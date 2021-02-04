昨天雨水“爽约” 洛阳今天“热情”继续 气温15℃到33℃

今天我市晴天转多云，偏北风2级到3级，气温15℃到33℃。

昨天，说好的阵雨、雷阵雨竟然“爽约”，不仅没有下雨，而且艳阳高照。这并不奇怪，春夏交替的时节，天气就是这么任性，变化莫测，让人捉摸不透。

今明两天，最高气温要重回30℃以上了，本周接下来的几天，洛阳天气舞台将会上演冷空气和气温的“拉锯战”：冷空气来，气温降；冷空气走，气温升。根据市气象台预测，本周洛阳天气变化较大，前期晴好，后期阴雨连连。尤其是14日到15日，我市将迎来一次明显降水过程，大部分地区有阵雨，局部地区甚至出现暴雨等强对流天气，炎热的感觉将一扫而尽。

进入5月，强对流天气出现的频率将越来越高。强对流天气是指发生突然、天气剧烈、破坏力极大的灾害性天气，出现时往往电闪雷鸣、风大雨急，让人惊心动魄，其主要家族成员有雷暴、飑线、冰雹、龙卷风、雷雨大风、短时强降水等。

所有的强对流天气都离不开强烈的对流系统。夏季，午后气温较高，太阳炙烤大地，近地面的大气被加热膨胀后，形成上升的暖湿气流。当这种暖湿气流上升到一定高度时，由于气温下降，它包含的水蒸气就会凝结成水滴。这些水滴在下降时，又会被更强烈的上升气流携升，如此反复，小水滴渐渐集成大水滴，直到高空气流没办法承受其重量，便形成了激烈的降水。

今天，热的感觉将继续。根据最新气象资料分析，预计今天我市晴天转多云，偏北风2级到3级，气温15℃到33℃；明天阴天，部分地区转阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温18℃到32℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）