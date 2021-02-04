洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

昨天雨水“爽约” 洛阳今天“热情”继续 气温15℃到33℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.12 08:21

　　昨天，说好的阵雨、雷阵雨竟然“爽约”，不仅没有下雨，而且艳阳高照。这并不奇怪，春夏交替的时节，天气就是这么任性，变化莫测，让人捉摸不透。

　　今明两天，最高气温要重回30℃以上了，本周接下来的几天，洛阳天气舞台将会上演冷空气和气温的“拉锯战”：冷空气来，气温降；冷空气走，气温升。根据市气象台预测，本周洛阳天气变化较大，前期晴好，后期阴雨连连。尤其是14日到15日，我市将迎来一次明显降水过程，大部分地区有阵雨，局部地区甚至出现暴雨等强对流天气，炎热的感觉将一扫而尽。

　　进入5月，强对流天气出现的频率将越来越高。强对流天气是指发生突然、天气剧烈、破坏力极大的灾害性天气，出现时往往电闪雷鸣、风大雨急，让人惊心动魄，其主要家族成员有雷暴、飑线、冰雹、龙卷风、雷雨大风、短时强降水等。

　　所有的强对流天气都离不开强烈的对流系统。夏季，午后气温较高，太阳炙烤大地，近地面的大气被加热膨胀后，形成上升的暖湿气流。当这种暖湿气流上升到一定高度时，由于气温下降，它包含的水蒸气就会凝结成水滴。这些水滴在下降时，又会被更强烈的上升气流携升，如此反复，小水滴渐渐集成大水滴，直到高空气流没办法承受其重量，便形成了激烈的降水。

　　今天，热的感觉将继续。根据最新气象资料分析，预计今天我市晴天转多云，偏北风2级到3级，气温15℃到33℃；明天阴天，部分地区转阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温18℃到32℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 接待游客3048.43万人次！第39届中国洛...
  • 45元购买洛阳都市圈旅游年票 办理、...
  • 涧河入洛河口处换新颜
  • 宜阳县陶瓷文化小镇：老旧厂房“变身...
  • 芹菜炒草莓、菠萝炒肉……河科大食堂...
  • 救治洛阳千年皂荚树 保护古树也留住...
  • 逛逛洛阳这些“小众”博物馆 意想不到...
  • 女子在地铁上涂护手霜 价值2万元钻戒...
  • 记者跑腿：契税优惠要取消？洛阳权威...
  • 交通标线、标志、护栏咋提升？请您来...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    涧河入洛河口处换新颜
    “洛阳造”绿色建筑保...
    宜阳县陶瓷文化小镇：...
    “我要上全运”群众比...
    精彩热帖

    花海之舞

    初夏的洛邑古城

    初夏

    麻城的杜鹃
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605