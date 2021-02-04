涧西区工农办事处开展“一社区一亮点”活动 为群众办实事

昨日上午，在涧西区工农办事处小所社区安置小区7号楼前，居民余天宝推着电动车进车棚后，随即从口袋里掏出充电卡放到充电桩上。

昨日上午，在涧西区工农办事处小所社区安置小区7号楼前，居民余天宝推着电动车进车棚后，随即从口袋里掏出充电卡放到充电桩上。

“嘀”，看到充电桩显示屏亮起，余天宝满意地点点头：“消费一块钱，充电6小时，真划算。”

眼下，工农办事处正着力打造和谐宜居社区，通过“一社区一亮点”活动为群众办实事。有的社区侧重路域绿化，有的社区道路提升改造工程开展得如火如荼，而小所社区急居民所急，加装了约200个充电桩。

小所社区前身是小所村，村改居后分三批进行搬迁，目前该社区有2000多人。

小所社区很“年轻”，首批安置房于2019年5月建起。这些年，村民们陆续搬进新房，安置小区里人和车越来越多，充电桩供不应求。

去年9月，社区征集民意，加装充电桩的呼声高居榜首。

“群众事无小事，要按照具体情况具体办。”小所社区党总支书记李治海说，他们立刻实地查看情况，确定充电桩安装计划，并找来专业公司负责具体实施。

经过一段时间努力，安置小区内加装了约200个两轮电动车充电桩，能刷卡或扫码充电，满足了不同人群的充电需要。此外，小所社区计划在安置小区外的停车场上设置20个电动汽车充电桩。目前，社区正与相关部门沟通协调，不日即可开工建设。（记者 赵硕 通讯员 高德权 陈洋洋）