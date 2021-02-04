女子在地铁上涂护手霜 价值2万元钻戒不慎丢失

“我最初想，一枚戒指掉在地铁上，车厢乘客那么多，真找不到就算了，不能给民警添麻烦，可越到后来越让人感动。”11日中午，市民杨女士将一面锦旗送到武汉路地铁站警务室向民警致谢。

“我最初想，一枚戒指掉在地铁上，车厢乘客那么多，真找不到就算了，不能给民警添麻烦，可越到后来越让人感动。”11日中午，市民杨女士将一面锦旗送到武汉路地铁站警务室向民警致谢。

一枚小小的钻戒如何被寻回，其间又有哪些曲折故事？

早高峰，她的钻戒落在地铁车厢内

27岁的杨女士家住瀍河区某小区。8日一早，她和闺蜜一起到涧西区上班，两人于7时09分在史家湾地铁站进站，上车后坐在车厢角落的双人座位。

“车启动后，我用闺蜜的护手霜涂手，用之前，我顺手摘了戒指放在腿上，事后却忘了戴。”杨女士说，半小时后，她从武汉路地铁站下车，而后步行约500米去单位。

然而，杨女士进单位才猛然发现，戒指没了！8时20分，她赶回地铁站找站务人员求助，并提供了可能乘坐的车厢号及位置。6分钟后，站务人员快速调度寻找后回复杨女士，她乘坐的那趟地铁早已抵达终点红山站，此时已返程向东行至青年宫站，就近的站务人员在她说的车厢并未发现钻戒。

杨女士说，这枚价值2万元的钻戒是家人送的，她戴了近10年，有着非同寻常的意义。考虑再三后，她拨打110报警求助，“知道希望很渺茫，还是想再找一下。”

有乘客曾捡起，以为是假的又扔了

洛阳轨道交通公安分局第一治安派出所民警赵龙接警后做了详细登记，据杨女士所述，戒指很可能在她起身时掉在地面。考虑到地铁在终点站会有保洁人员进行打扫，民警遂联系红山站保洁人员，但对方说没见过什么钻戒。

当日9时30分，赵龙和辅警李琪重返杨女士乘坐的车厢，尽管此时该趟地铁已运行一个来回，但他们还是不愿放弃，打着手电趴在地上满车厢又搜索一遍，遗憾的是仍未找到。

车厢内监控能调阅吗？其实，民警早想过这一点，但因车厢内监控隶属于轨道公司管理，要查阅之前的监控视频，必须在当天地铁运营结束，也就是深夜才能查看。

9日一早，民警在获取相关监控视频后开始逐帧查看，乘客有没有在地面捡东西的动作。在数次回看监控时，赵龙注意到一处细节，8日8时27分，在杨女士曾坐过的位置上，一男子在座位上疑似发现小东西，捏起放在眼前看了又看，又放下，“很可能是这名乘客捡到了。”

经过多番查找，最终在9日晚间联系上男乘客，然而对方说确实见过一枚戒指，但因看起来像是假的，所以又扔回座位。

地铁保洁员捡到钻戒上交

“戒指戴的时间久，确实有轻微的泛黄情况。”寻找两天，失主杨女士已不抱任何希望，但民警的做法让她尤为感动，“赵警官说只要有线索，就不放弃。”

10日，赵龙和同事继续查阅监控视频，临近中午，他们发现重要线索，“列车返程运行到终点杨湾站后，保洁人员在打扫卫生时，疑似在杨女士落座的位置捡到东西。”

当天下午，赵龙赶往杨湾地铁站见到正在上班的保洁人员王翠玲。提起钻戒，56岁的王翠玲爽快说道，她确实捡到一枚，但因为当时地铁车次较密，她忙着打扫卫生就直接上交给代班班长了。

而保洁班长接到通知后也一脸惊讶，她说戒指看起来泛黄，以为是假戒指，于是放在员工休息室了。保洁班长将保存的钻戒拿出时，赵龙立即与失主核实，正是丢的那枚戒指。也就是说，杨女士的戒指“乘”着地铁几乎一个来回后，才被保洁人员发现。

钻戒丢失三天被寻回，失而复得的杨女士心情久久不能平静，她连连向民警和保洁人员致谢。

“回看这件事，失主最初向站务人员提供了模糊的车厢信息，站务人员因此未能及时发现。”赵龙说，这也提醒广大市民，市民上车后多留意一下自己所在车厢的具体编号，不管是反映列车上的情况还是求助，提供具体车厢编号有助于民警或车站运营人员快速锁定列车具体位置，并第一时间跟进处理。(洛报融媒记者 王博东 文/图 通讯员 李国)