机动车尾气对空气质量影响几何？专家告诉你

“这套环保设施的投用，让车辆排出的尾气得到进一步净化，污染物大幅减少。”11日上午，在洛阳中收机械装备有限公司的发动机整机磨合试验台前，中国一拖集团有限公司安全环保部部长伏忠文向记者介绍了去年投用的车辆尾气治理设施。

洛阳中收机械装备有限公司对车辆尾气进行收集治理

“这套环保设施的投用，让车辆排出的尾气得到进一步净化，污染物大幅减少。”11日上午，在洛阳中收机械装备有限公司的发动机整机磨合试验台前，中国一拖集团有限公司安全环保部部长伏忠文向记者介绍了去年投用的车辆尾气治理设施。

洛阳中收机械装备有限公司专注于收获机械的研发、制造、销售与服务。每一台收获机械下线，都必须经过发动机整机磨合试验，试验过程中所排放出的尾气对大气造成一定污染。对这些尾气进行治理，是洛阳市大气污染防治的一项重要工作。

伏忠文介绍，去年，该公司投资260万元建成了尾气治理设施，可供发动机整机磨合试验台的8个台架同时使用。该设施对收集后的尾气，经过电加热辅助升温、氧化催化等过程，处理率达到98%以上。

那么，机动车尾气排放对大气污染究竟有着怎样的影响？洛阳市污染防治攻坚办有关负责人介绍，2019年，中科院大气物理研究所对洛阳市2018—2019年秋冬季PM2.5来源进行了精细化解析，结果表明，机动车(含道路移动源和非道路移动机械)尾气排放对洛阳市PM2.5生成的贡献最大，贡献率高达29.6%。

据不完全统计，洛阳市目前共有各类机动车约144万辆，其中柴油货车及非道路移动机械约有10万辆。有关专家表示，这些柴油车辆不足总数的10%，污染物的排放量却占到了全部车辆污染物排放量的80%以上。所以，有效降低PM2.5浓度，对机动车尾气特别是柴油货车及非道路移动机械尾气排放的治理，成为洛阳市大气污染防治的重要一环。

近年，洛阳市持续开展了柴油车的专项治理。其中，去年累计完成10507辆国三及以下柴油货车淘汰工作，10423台重型柴油车安装了OBD(车载诊断系统)，对14524台非道路移动机械进行编码登记。包括洛阳中收机械装备有限公司在内的多家企业，按要求完成了发动机试机车间废气污染治理工作。2019年以来，洛阳市共检测机动车154万台次，合格率超过90%。

2020年，洛阳市优良天数达244天，同比增加67天。PM10、PM2.5等6项污染因子同比均实现大幅下降，其中PM2.5年均浓度为每立方米51微克，同比下降17.7%。PM2.5浓度的大幅下降，与洛阳市持续重拳治理机动车尾气污染有着紧密关联。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 黎明 文/图）