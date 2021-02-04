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企业开办服务再提升！洛阳明确具体任务指标
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.11 19:25

　　近日印发的《洛阳市营商环境优化提升行动方案(2021版)》(以下简称《方案》)明确，今年我市将以推行商事制度改革为抓手，以效能最高、用时最短为着力点，大力推广电子印章、电子证照应用、持续减时限、减材料，推动开办企业指标再提升、再优化、再创新。将员工参保登记、住房公积金企业缴存登记、企业银行开户等事项纳入“一网通办”服务平台，一表填报、合并申请，扎实推动全市营商环境持续优化。

　　优化网上服务能力，企业开办“一网通办”

　　11日上午，在孟津区政务服务中心的企业开办专区，几位打算开办企业的群众正在操作电脑。通过登录“河南省企业登记全程电子化网上服务平台”，他们在线就能进行申请办理，无须再到服务窗口提交纸质材料。市场监管部门的工作人员收到申请后，依托“一网通办”网络平台，可以实现市场监管、公安、税务、社保等多个部门之间的信息共享，最终在发证窗口实现营业执照、公章、税控设备和发票同发。

　　登录一个平台、填报一次信息、后台实时流转、即时回馈信息——我市企业开办服务越来越便利。通过整合设立登记、印章制作、申领发票、社保登记、住房公积金企业缴存登记等企业开办事项和网上服务资源，目前电子化应用率90%以上，真正实现企业从设立到退出“零纸张”“零跑路”“网上办、不见面”，降低了企业成本，提高了效率。

　　“以前办事要跑很多单位，整个流程办下来要好几天；现在只需要到对应窗口提交材料就可以了，大大节省了时间。”11日上午，在新安县政务服务中心的市场监管局窗口，刚刚领到营业执照的马先生说。

　　线上“一网通办”，线下“一窗办理”。为了方便群众自主选择企业申请开办方式，我市依托各级政务服务中心设立的企业开办专区，前台综合受理收取一套材料，后台分类审批多部门联动，办结完毕统一窗口出件，所有事项“一次办妥”。《方案》要求，今年将持续开展企业开办线上线下融合服务，积极推行企业开办线下“一窗通办”，在市县两级政务服务中心设立开办企业专区，通过寄递、自助打印等方式实现“零跑腿、不见面”办理。

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[ 责任编辑：马佳佳]
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