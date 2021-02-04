洛阳民营企业招聘会吸引上千人求职

今天，我市举办民营企业招聘月暨格力电器(洛阳)专场招聘会，65家招聘企业提供了两千多个就业岗位，吸引到一千余名求职者参加。

今天，我市举办民营企业招聘月暨格力电器(洛阳)专场招聘会，65家招聘企业提供了两千多个就业岗位，吸引到一千余名求职者参加。

此次招聘活动的主题是“‘职’在民企，‘就’有未来”，由市人社局、市总工会、市教育局、市退役军人事务局、市妇联、市工商联主办，市人力资源和公共就业服务中心承办。

记者在市人力资源市场看到，参加招聘的企业涉及机械制造、智能装备、电子商务、教育培训、生活服务等行业，提供的岗位类型也非常丰富，涵盖工程师、设计师、技术员、销售经理、管理岗位、技工等。

招聘会现场，人气最旺的要数格力电器(洛阳)有限公司的展位了，来咨询的求职者络绎不绝，几名招聘经理忙得连水都顾不上喝。这次招聘会，该公司提供了500个就业岗位，包括装配工、操作工、焊工、冲床工等十几种岗位类型。

“随着公司规模扩大、产能提升，我们现阶段急需用人。”格力电器(洛阳)有限公司招聘经理陈新宇说，本月初，获悉该公司的用人需求后，市人社局、市总工会等部门主动上门对接，帮忙解决招工难题。在这次招聘会前，市人社局已协调各县区人社部门为该公司举办了多场小型招聘会，帮他们解决了近200人的用工缺口。