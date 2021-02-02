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45元购买洛阳都市圈旅游年票　办理、续费攻略来了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.11 18:39

　　连日来，“古都夜八点 相约洛阳城”文旅促消费活动发布的洛阳都市圈旅游年票优惠政策备受关注，20万张洛阳都市圈旅游年票以每张45元优惠价格销售，受到市民欢迎。

　　优惠政策发布以来，线上线下办理火爆。不少市民关心，老用户续费是否能够享受优惠？如何进行续费？洛报融媒记者为大家整理年票办理、续费攻略。

　　洛阳都市圈旅游年票新办：

　　5月8日至8月31日，凡是符合购买洛阳都市圈旅游年票条件的用户，均可通过线上和线下代售点购买洛阳都市圈旅游年票，只需支付每张费用45元，同时需填写“洛阳都市圈旅游年票补助领取表”。

　　购买流程：

　　1.线下购买：洛阳都市圈内居民可持本人身份证或户口簿，所在地大中专院校学生可持本人身份证和学生证，到当地旅游年票代理销售点进行线下购买，购买时需按要求填写《洛阳旅游年票45元活动领取表》；

　　2.线上购买：持二代身份证的居民也可关注“洛阳旅游”微信公众号，进入右下角“年票指南”—“年票办理”即可线上购买。

　　洛阳都市圈旅游年票续费：

　　洛报融媒记者从洛阳市旅游年票管理办公室了解到，凡是符合续费条件的用户，办理续费也可以享受45元的优惠价格。

　　续费条件：

　　(1)可续费时间为年票到期日前180天或过期后180天内；

　　(2)年票办理后可续费2次，满3年需重新办理。

　　续费方式：

　　1.持户口本或外地户籍身份证办理的年票不能续费和线上购买，请到线下代售点办理；

　　2.持二代身份证办理的年票，可到线下代售点办理续费，也可关注“洛阳旅游”微信公众号，进入右下角“年票指南”—“查询&续费”—输入年票卡号、姓名、校验码登录进行续费；

　　3.通过线上办理的电子年票，关注“洛阳旅游”微信公众号，进入右下角“年票指南”—“年票办理”—右下角“我的”—“我的年票”—进入“洛阳旅游年票”—“年票续费”—“去续费”—“提交订单”。

　　生效时间：

　　(1)已过期年票：自续费成功之日起第五天生效，新有效期为生效之日起一年；

　　(2)未过期年票：续费成功后直接生效，新有效期为年票到期日次日起一年;

　　(3)持卡用户续费成功后无需换卡，请使用原年票卡游览景区；电子年票续费成功后，要更换卡号，请把二维码截图存至手机相册，便于游览景区使用。

　　洛阳市旅游年票管理办公室提醒市民，本次活动补贴数量多、时间长，不必着急抢购，建议大家错峰在线办理，尽量避开网络使用高峰时段9时至12时，14时至17时，也可到线下代售点办理。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 徐翔 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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