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芹菜炒草莓、菠萝炒肉……河科大食堂新上“黑暗料理”引追捧【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.11 18:39

　　近日，河南科技大学一食堂推出了芹菜炒草莓、菠萝炒肉、荷兰豆炒橘子、香芹炒樱桃等“黑暗料理”，引大学生追捧。

　　10日中午，河科大开元校区菁园食堂二楼餐厅的厨房内，厨师时晓鹏将一大盘切段的芹菜炒至八九分熟后，迅速加入了一小盘切好的草莓，放入少许调料，稍作翻炒，一道芹菜炒草莓便出锅了。该食堂当天供应的“黑暗料理”还有菠萝炒肉。

　　记者品尝了这两道色彩鲜艳的创意菜品，酸甜可口，味道很是特别。

　　“因为这几道’黑暗料理’，我们学校食堂终于也成了让人羡慕的‘别人家学校的食堂’。”该校动物科技学院动物科学专业大二年级的学生李诺丹说，食堂推出这几道“黑暗料理”后，她和同学们第一时间进行试吃，非常满意。

　　“我最喜欢菠萝炒肉，水果炒菜，新鲜奇特，酸酸甜甜，很有创意。”李诺丹说，试吃后她便通过聊天、发朋友圈等方式，将这些菜品推荐给了更多同学。

　　负责该餐厅的洛阳市正则餐饮管理有限公司经理崔朝鹏说，天气转热，他们得知大学生们希望菜品低脂低油后，便召集了几位厨师研究，最终确定了这4道由当季水果做配菜的创新菜品，并按该校规定向上送审。一周前新菜品获批，在食堂推出。

　　“没想到，试吃的学生代表非常满意，还让它们成了网红菜。”洛阳市正则餐饮管理有限公司另一位经理葛晓宁说，这一周，每天轮换着供应这几道新菜品，连炒几锅都会很快被学生一抢而空。

　　崔朝鹏说，他们会结合时令，为大学生提供更多适合年轻人口味特点的新菜品。

　　这些菜品是否营养呢？洛阳市营养学会理事长、郑州大学附属中心医院营养科主任医师和首席专家王朝霞说，水果经过烹饪，会损失一部分维生素，烹饪时尽量减少烹饪时间，可以急火快炒后放入水果，以保留水果中的营养成分。另外，创意水果菜品可以当作配菜，饮食应多样化，每餐搭配谷薯类、肉蛋奶豆鱼类、油脂坚果类，营养会更均衡。（洛报融媒记者 冯莹雅 文/图/视频）
[ 责任编辑：马佳佳]
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