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400余套文创作品 让洛阳的历史文化“活”起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.11 18:39

　　《唐宫夜宴》小姐姐书签、焦骨牡丹剪影AR绘本、汲取卢舍那大佛艺术元素的“雅颂洛城”系列书法用品以及二里头夏都遗址博物馆系列文化纪念品……11日，在洛阳理工学院举办的“河洛计——艺术设计学院2021年毕业设计展”上，400余套各具特色的文创作品，让洛阳的历史文化“活”起来，令观众赞不绝口。

　　洛阳理工学院艺术设计学院副院长杨建宏介绍，本次展览主题为“河洛计”，旨在发挥艺术力量，以2021届毕业生为主力军，从视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术以及绘画等领域，开展设计方案制定及艺术作品创作等，通过一个个别出心裁的展品，为洛阳经济和文化发展献计献策。

　　本次展览分为河洛计·城域、河洛计·乡域、河洛计·映像、河洛计·叙事、河洛计·赋能共五大展区。其中前两个板块聚焦洛阳城市发展及乡村振兴主题，后三个板块以绘画、动态视频、数字绘本、媒体服务与文化衍生品交互等作品形式，展示河洛地区文化，讲好黄河故事，促进河洛文化传承。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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