洛阳首面社区抗疫文化墙亮相【视频】

今天上午，洛报融媒记者在涧西区电厂新村社区内，见到了一面长约百余米的抗疫文化墙，不少住在附近的居民正在此拍照，还有一些人特地从其他地方慕名而来。据悉，这是我市首面社区抗疫文化墙。

今天上午，洛报融媒记者在涧西区电厂新村社区内，见到了一面长约百余米的抗疫文化墙，不少住在附近的居民正在此拍照，还有一些人特地从其他地方慕名而来。据悉，这是我市首面社区抗疫文化墙。

疫情爆发、众志成城、神兵天降、赤子仁心、复工复产……在这面墙上，30幅以抗击新冠肺炎疫情为主题的墙体绘画，以胶卷的形式缓缓铺开，按照疫情爆发的时间线，把全国人民及电厂新村社区居民们齐心协力抗疫的过程表现得淋漓尽致。

2020年在全国的抗疫过程中，我市涌现出了许多先进事迹，其中天津路街道办事处电厂新村社区党委荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”，成为我市唯一获此荣誉的社区单位。

“历史需要铭记。”该社区相关负责人说，制作这面抗疫主题的文化墙，是希望大家铭记那段特殊的时光，提醒每一个人珍惜现在的岁月静好，不断提升居民的归属感、幸福感。