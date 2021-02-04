“洛阳白云山杯”中国围棋棋圣战即将开赛

洛报融媒记者11日从洛阳市围棋协会获悉，第五届“洛阳白云山杯”中国围棋棋圣战8强赛将于5月14至16日在郑州举行。
洛报融媒记者11日从洛阳市围棋协会获悉，第五届“洛阳白云山杯”中国围棋棋圣战8强赛将于5月14至16日在郑州举行。
洛报融媒记者11日从洛阳市围棋协会获悉，第五届“洛阳白云山杯”中国围棋棋圣战8强赛将于5月14至16日在郑州举行。
中国围棋棋圣战是中国围棋协会主办的围棋比赛，始于1998年，是当时中国规格最高的赛事。2018年起由洛阳白云山旅游度假区冠名举办，由中国围棋协会、河南省体育局、洛阳市人民政府主办，河南省社会体育事务中心、河南省围棋协会、洛阳市体育局、嵩县人民政府、洛阳市围棋协会承办。
包括时越、江维杰、连笑、陈耀烨等在内的8名国内围棋“大咖”将参加第五届“洛阳白云山杯”中国围棋棋圣战，具体对阵形势为：谢尔豪vs丁浩、时越vs陈耀烨、连笑vs王星昊、江维杰vs彭立尧。比赛将采用梯级上升赛制，从下至上进行，最终产生一名挑战者，在洛阳与上届“棋圣”柯洁对弈白云之巅，决出新一届的中国“棋圣”。(洛报融媒记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图)
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