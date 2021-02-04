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“洛阳造”绿色建筑保温材料市场热销
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.11 17:22

　　11日，在位于高新区的河南盛都环保科技集团有限公司车间，工人们正在加紧生产与建筑同寿命、无二次污染的新型建筑保温板产品。

　　该公司是业内首批建筑保温与结构一体化示范企业，自主研发出拥有十多项专利技术的“SD建筑保温体系”系列产品，主要应用于民用建筑混凝土内置保温墙体，具有保温好、长寿命、无污染的优势。目前产品畅销晋冀鲁豫等7省50多个地市，成为推广建筑节能环保技术的生力军。（洛报融媒记者 潘郁 特约通讯员 王思臣 摄）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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