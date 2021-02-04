“洛阳造”绿色建筑保温材料市场热销

11日，在位于高新区的河南盛都环保科技集团有限公司车间，工人们正在加紧生产与建筑同寿命、无二次污染的新型建筑保温板产品。
11日，在位于高新区的河南盛都环保科技集团有限公司车间，工人们正在加紧生产与建筑同寿命、无二次污染的新型建筑保温板产品。
11日，在位于高新区的河南盛都环保科技集团有限公司车间，工人们正在加紧生产与建筑同寿命、无二次污染的新型建筑保温板产品。
该公司是业内首批建筑保温与结构一体化示范企业，自主研发出拥有十多项专利技术的“SD建筑保温体系”系列产品，主要应用于民用建筑混凝土内置保温墙体，具有保温好、长寿命、无污染的优势。目前产品畅销晋冀鲁豫等7省50多个地市，成为推广建筑节能环保技术的生力军。（洛报融媒记者 潘郁 特约通讯员 王思臣 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605