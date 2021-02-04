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洛阳开展市级企业研发中心备案工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.11 17:23

　　11日，洛报融媒记者从市科技局获悉，2021年度市级企业研发中心备案工作即日起启动，符合条件的单位可及时申报。

　　市级企业研发中心是企业中具有相对独立地位的科研开发实体或组织，其培育是我市“双倍增”行动计划中创新平台倍增工作的重要组成部分。被认定为市级企业研发中心后，相关企业将在高新技术企业认定、政府科技计划项目承担、科技创新券申报等方面享受优先认定或优先政策扶持。

　　市级企业研发中心备案应具备以下条件：在洛阳市境内注册，具有独立法人资格的企业、科研院所、新型研发机构及其他具有研发能力的单位；建设单位已建立企业研发中心的组织架构，科研人员10人以上；建设单位重视科研投入，上一年度研究开发费用投入50万元以上；建设单位拥有自主研发、成果转化所必需的实验(试验)条件及基础设施和较好的研发活动基础等。

　　符合条件的单位可登录洛阳科技中介超市网站，进入洛阳科技项目申报系统进行在线申报，咨询电话：63960866。(洛报融媒记者 戚帅华)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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