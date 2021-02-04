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定格美好瞬间，赢千元大奖！“阳光杯”洛阳最美地铁站摄影大赛今日启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.05.11 11:34

　　洛阳地铁1号线的开通让市民有了更快捷便利的出行体验，但很少有人能在忙碌的行程中，注意到地铁在悄悄“装点”着城市的生活：风貌各异的特色装修，尽职敬业的工作人员，文明礼让的乘客……这些细微的美好瞬间涓滴汇海，为我们这座城市的温暖形象注入满满正能量。

　　定格美好瞬间，记录大美洛阳。由洛阳网主办，洛阳轨道交通集团有限责任公司指导，洛阳阳光医院支持的“古韵新风·大美洛阳‘阳光杯’洛阳最美地铁站摄影大赛”征集活动今日正式启动。随手拍下地铁站内的美好瞬间，就有机会赢取千元大奖！

　　“本次摄影大赛采用线下摄影、线上征集的方式，希望能有更多的市民朋友参与到活动中来，将自己眼中的美好与大家分享，向更多人展示洛阳的文化魅力。”洛阳阳光医院院长周新介绍道。

　　哪怕您不是职业摄影师，拍下的图片也不是出自专业的相机，甚至构图、光线、色彩都不够完美，但照片的内容有故事，够动人就够了。当然，您也可以在活动页面中浏览他人镜头下的故事，感受自己不曾注意到的美好细节，为喜爱的作品投上一票。

　　此次大赛作品征集时间为5月11至5月20日，扫描二维码即可参赛。上传作品原则上不超过4个，不限风格，不限题材，只要紧扣大赛主题，均可投稿参与征集。

　　大赛奖项设置一等奖1名，奖金1000元+价值148元的地铁月票卡1张；二等奖2名，各奖奖金500元+价值58元的地铁纪念票1套；三等奖5名，各奖奖金300元+价值58元的地铁纪念票1套；优秀奖10名，各奖资金100元+价值58元的洛阳地铁纪念票1套。参与奖100名，报名前100名各奖阳光健康大礼包1个(须到洛阳阳光医院领取)。

　　在作品评审上，以参赛作品的最终投票排名为准。(见习记者 曲若凡)

扫描二维码，点击洛阳网微信公众号底部菜单“摄影大赛”进入摄影大赛官网报名，并上传拍摄作品
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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