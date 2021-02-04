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记者跑腿：38种疾病可申请特殊门诊医保报销
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.11 11:54

　　近日，多名网友通过洛阳网“百姓呼声”咨询关于特殊门诊办理的问题，10日，记者带着网友的问题采访了市医疗保障局待遇保障科科长刘剑。他介绍，现有38种特殊疾病门诊病种可申请办理特殊门诊医保报销，具体分为集中认定和非集中认定。

　　需要集中认定的病种有：糖尿病并发症、Ⅱ度以上心衰、慢性阻塞性肺、肝硬化失代偿期、自身免疫性肝炎、肾脏疾病、慢性肾功能衰竭的非透析治疗、风湿类疾病、丙型肝炎、高血压病Ⅲ期、帕金森综合征等。

　　患者每月1日至15日，可持住院病历复印件、6个月内二级乙等(含)以上医院的检查报告、1张1寸免冠照片、1张身份证或社保卡复印件，到河科大二附院、河科大二附院洛龙院区、洛阳市第一人民医院、洛阳市第三人民医院、洛阳东方医院、洛阳中京医院(原洛阳市第六人民医院)申请报名。

　　符合条件者，可按要求参加体检。体检结果经专家认定，可领取《洛阳市特殊疾病门诊就诊卡》，从当月起可享受特殊疾病门诊待遇。

　　需要提醒的是，集中认定每季度认定一次，风湿类疾病集中认定体检在河科大二附院，河科大一附院(景华院区)负责丙肝的认定。

　　需要进行非集中认定的病种有：恶性肿瘤、慢性肾功能衰竭的透析治疗、结核病、器官移植术后、精神病、再生障碍性贫血、眼底出血激光治疗、动脉支架置入术后、白内障、脑垂体瘤、甲状腺功能减退等。

　　患者可持身份证、社保卡原件及复印件，1张1寸免冠照片，《洛阳市社会医疗保险特殊疾病门诊认定表》，二级乙等以上医院提供的6个月内住院病历复印件、检查报告，到洛阳市中心医院、河科大一附院、河科大二附院、洛阳市第一人民医院、洛阳市第三人民医院、洛阳东方医院、洛阳市中医院等的医保办进行申请。河南省洛阳荣康医院、洛阳市第五人民医院和洛阳市精神卫生中心负责精神类疾病的认定，河科大一附院(开元院区)负责结核病的认定。

　　经相关医疗保险专家认定、医院医保办审批后，患者可携带就诊卡、社保卡在定点医疗机构门诊就医。

　　特殊门诊医保报销为按月支付，政策范围内医疗费用报销比例为：在职人员80%，退休人员85%，城乡居民80%。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 黄丛魁)

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[ 责任编辑：席倩倩]
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