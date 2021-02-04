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桑弘羊：了不起的西汉理财家 (洛阳古代商人)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.11 08:59

　　在古代，商人是一个特殊的群体。相传周灭商后，将商遗民迁至洛阳加以监管。他们以从事工商业为主，这便是早期的“商人”。历史上，洛阳长期有“治产业，力工商”的传统，涌现出不少富商巨贾，也有人因替国分忧而名垂青史。现在，我们就来一睹他们的风采。

　　商人之子桑弘羊

　　2100多年前，在繁华热闹的洛阳城中，一个婴儿降生了。他叫桑弘羊，本是商人之子，长大后却阴差阳错，成了替汉武帝分忧的著名理财家。

　　为国理财并不容易，桑弘羊能一干几十年，除了得益于他的商业头脑，还因为他有一个过人之处——精于心算。

　　据《史记》等记载，桑弘羊一出生，就赶上了文景之治的好时光。当时的西汉王朝经济繁荣，“富商大贾周流天下”。洛阳作为天下名都，更是富冠海内，人文荟萃。

　　在这样的环境里，桑弘羊耳濡目染，早早就表现出了经商天赋。不过，只当一名普通商人，对他来说太屈才了。13岁那年，他“以心计”被选入宫任侍中，到了汉武帝刘彻的身边。

　　汉武帝是一位幸运的皇帝。公元前141年，父亲汉景帝去世时，给他留下了丰厚的家底。按《史记》中的说法，是“京师之钱累巨万，贯朽而不可校”，粮食也是烂在仓库里无人问。

　　既有数不清的钱，又有吃不尽的粮，年轻气盛的汉武帝决心做一番大事业，比如北伐匈奴。

　　然而，打仗实在太费钱了。

　　从公元前133年开始，汉武帝不断对南下袭扰的匈奴进行反击。公元前119年，卫青、霍去病分头率大军出征，深入漠北，其间所需的军械、马匹、粮食等，都不是一个小数目，加上封赏将士、安抚降众等，国库几乎被掏空。

　　朝廷陷入了财政危机，那些“冶铸煮盐，财或累万金”的富商大贾却袖手旁观，压根儿不想出手帮忙。很快，他们就受到了沉重打击，因为汉武帝决定将煮盐、冶铁的业务收归国有，即实行盐铁官营。

　　汉武帝任命了三个人负责此事。其中，东郭咸阳和孔仅都是盐铁商人，桑弘羊则负责计算及“言利”之事，以侍中的身份参与规划经营。

　　从此，桑弘羊便正式走上了为国理财之路。在代理大农令及担任大司农时，他主持全国的财政工作，更是绞尽脑汁地维持国库丰盈，以便为汉武帝施展雄才大略提供源源不断的财力支撑。

　　为国理财大显身手

　　盐铁官营，即对盐和铁实行专卖，相传始于春秋时期齐国管仲的“官山海”政策。

　　当年，管仲用这个办法使齐国富强起来，并将齐桓公推上了春秋五霸之首的宝座。如今，西汉王朝也在全国多地设置盐官和铁官，控制盐铁的生产及销售，并取得了立竿见影的效果。盐铁官营为朝廷增加了巨额收入，汉武帝得以继续四处征伐，开疆拓土。

　　随后，在桑弘羊等人的建议下，朝廷又向中产及以上家庭征收财产税——算缗(mín)。由于很多人不肯如实申报家产，意欲逃税，于是，更严厉的告缗令出台了。汉武帝规定，若谁敢隐瞒不报被人告发，朝廷将没收其家产，并将家产的一半分给告发人。

　　这样一来，“中家以上大抵皆遇告”，破产者不计其数。朝廷得到了大量的钱财、奴婢和田地，但后果也很严重，因为大家都不敢再存钱了，只图吃饱喝足就行。于是，告缗令很快就被废止了。

　　怎样才能既增加国库收入，又不损害百姓利益呢？桑弘羊想来想去，终于有了好办法。公元前110年，他代理大农令时，开始在全国推行均输法和平准法。

　　所谓均输，就是各地无须将贡物运往京师，朝廷会派专人前去采购，然后再运往其他地方进行销售。这是一种大宗的商品贩运贸易，可以促进物资流通。平准则是稳定物价，二者相辅相成。

　　这一套组合拳下来，连汉武帝都对桑弘羊刮目相看。不得不说，桑弘羊确实是理财高手，且很有商业头脑。他只用了“尽笼天下之货，卖贵买贱”的办法，就使得“民不益赋而天下用饶”，即不增加百姓的赋税，朝廷的钱也够用。

　　不过，汉武帝要办的大事太多，除了打仗，还要封禅、赈灾等，桑弘羊得继续想办法。

　　公元前98年，桑弘羊提出将酒类的生产和经营权收归国有，即实行酒类专卖，称酒榷(què)。从此，酒类和盐铁业成为朝廷垄断经营的三个主要产业，对后世产生了深远影响。

　　尽管桑弘羊使出了浑身解数，但也经不起汉武帝穷兵黩武。据《汉书》记载，当时“师出三十余年，天下户口减半”，农民起义层出不穷。到公元前89年，汉武帝终于有所悔悟，在《轮台诏》中称要削减军费，让百姓休养生息。

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[ 责任编辑：潘亮]
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