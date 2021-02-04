跳起欢快舞蹈 庆祝建党百年

为庆祝中国共产党成立100周年，9日晚，由偃师区精神文明建设办公室、偃师区翟镇镇党委主办，翟镇镇圪当头村承办的“夏都杯”舞蹈邀请赛举行。
为庆祝中国共产党成立100周年，9日晚，由偃师区精神文明建设办公室、偃师区翟镇镇党委主办，翟镇镇圪当头村承办的“夏都杯”舞蹈邀请赛举行。
为庆祝中国共产党成立100周年，9日晚，由偃师区精神文明建设办公室、偃师区翟镇镇党委主办，翟镇镇圪当头村承办的“夏都杯”舞蹈邀请赛举行。来自偃师区26个舞蹈队的500余名选手参加比赛，他们用欢快的舞蹈展现了奋进新时代的精神风貌，抒发了“听党话、感党恩、跟党走”的真挚情感。（记者 余子愚 通讯员 郭汀喜 摄）
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