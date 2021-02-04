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洛龙区民政局开展残疾人全面排查 16名残疾人将被纳入最低生活保障
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.11 08:34

　　昨日，记者从洛龙区民政局获悉，该局近日开展辖区残疾人全面排查工作，将符合条件的人员按程序及时纳入最低生活保障、特困供养等社会救助范围。

　　近日，洛龙区民政局通过数据比对、电话了解、入户排查等方式，对全区持证残疾人进行拉网式排查，特别对一、二级重度残疾人，三级精神、智力残疾人及多残户进行重点排查。

　　目前，洛龙区全区已纳入最低生活保障残疾人1284人、特困供养救助保障残疾人232人。此次经排查，该区有16名残疾人符合最低生活保障条件，正在办理相关手续。

　　“持有我市常住户口(居住证)的居民(包括残疾人)，凡共同生活的家庭成员人均收入低于最低生活保障标准，且家庭财产状况符合规定条件的，有权申请最低生活保障。”洛龙区民政局低保中心相关负责人说，申请低保应当以家庭为单位，由共同生活的家庭成员向户籍所在地乡级人民政府提出书面申请。受申请人委托，村(居)民委员会可以代其向户籍所在地乡级人民政府提交低保书面申请及相关材料。持有非农业户口的居民，可申请城市低保。持有农业户口的居民，可申请农村低保。共同生活的家庭成员分别持有非农业户口和农业户口的，按户籍类别分别申请城市低保和农村低保。

　　“开展党史学习教育，我们要走进基层，把实事办到群众心坎儿上。”洛龙区民政局相关负责人介绍，该局今后将持续与残联等其他社会救助管理部门加强沟通和信息共享，定期开展信息比对，将符合救助条件的残疾人及时纳入社会救助范围。（记者 余子愚 通讯员 蒋梦蝶）
[ 责任编辑：席倩倩]
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