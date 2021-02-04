偃师区大口镇韩村村干部听民忧、解民难 整修村里三条道路

“家门口的路变得又宽又平，我现在就喜欢出来转悠。”近日，偃师区大口镇韩村村民韩进山指着门前的水泥路，笑得合不拢嘴。

走在平整的路上，村民乐开花

“家门口的路变得又宽又平，我现在就喜欢出来转悠。”近日，偃师区大口镇韩村村民韩进山指着门前的水泥路，笑得合不拢嘴。

4月以来，韩村的三条主要道路陆续进行整修、扩宽。韩进山家门前的路是村里的主干道，整修之前，坑洼不平。

“从路上走，晴天一身土，雨天一身泥。”韩进山说，最让他感到头疼的是，这条路地势低，没有排水管道，每逢下大雨，村里其他路上的雨水都流到这里，路上的水坑一个接一个，雨水还常倒灌进他家。

除了路面不平，这三条路还很窄，村民在家门口放一辆自行车，汽车都开不进来，村民说：“亲戚来串门，都要把车停到村口，步行进村。”

自党史学习教育开展以来，韩村的村干部听民忧、解民难，利用村集体经济收入和争取到的项目资金，对影响村民出行的三条道路进行整修。听到这个好消息，村民纷纷表示，自己要去帮忙修路，为村子的发展贡献力量。