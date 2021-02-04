涧西：“思维导图”让党史学习教育入脑入心

“思维导图”是当前流行的一种学习模式。眼下，涧西区将“思维导图”与党史学习教育结合起来，推动全区党史学习教育项目化、节点化、时效化，绘出党史学习教育“工笔画”。

“思维导图”是当前流行的一种学习模式。眼下，涧西区将“思维导图”与党史学习教育结合起来，推动全区党史学习教育项目化、节点化、时效化，绘出党史学习教育“工笔画”。

“党史学习教育内容十分丰富，我们一直在思考如何用最直观的方式告诉大家当前学习的重点、方式等，推动党史学习教育走深走实。”涧西区委宣传部相关负责人表示，该区对党史学习教育方案主要内容进行梳理，设计出一份“思维导图”。

翻看“思维导图”，该区党史学习教育各阶段的内容清晰明了，每一项任务按照名称、要求、时间树状展开。围绕学党史、悟思想、办实事、开新局4个模块，“思维导图”按照3个时间节点，集纳了80余项具体内容，重点阐释了涧西区构建的“126”学习教育体系。其中，“1”是以党史学习教育为主线，“2”是以学习涧西红色工业史和焦裕禄精神孕育形成史为支系，“6”是以讲好革命军事史、纪检发展史、组织发展史、宣传发展史、统战发展史、政法发展史为脉络。

涧西区各级各有关部门按照“思维导图”时间节点、任务安排等，开展了一系列丰富多彩的活动，推动党史学习教育深入开展。

“有了这份‘思维导图’，当前党史学习教育的重点是什么、该如何开展相关工作，大家心里更清楚，开展工作更方便了。”涧西区珠江路街道办事处党工委委员、副书记郭佳佳表示，“思维导图”绘出的任务清单图让学习更具操作性和针对性，让党史学习教育入脑入心、走实走深。（记者 孙小蕊 通讯员 邵飞雪）