新安县：奏响乡村振兴奋进强音

五月春光足，樱桃满城香。这几天，新安县喜事连连：第十二届洛阳·新安樱桃文化节暨“礼赞建党百年畅游美丽新安”樱桃谷骑行邀请赛顺利举行；“千年樱桃——自驾采摘之旅”旅游线路入选全市首批10条最美乡村旅游路……

俯瞰新安县“大河田园”

五月春光足，樱桃满城香。这几天，新安县喜事连连：第十二届洛阳·新安樱桃文化节暨“礼赞建党百年畅游美丽新安”樱桃谷骑行邀请赛顺利举行；“千年樱桃——自驾采摘之旅”旅游线路入选全市首批10条最美乡村旅游路……

近年，新安县紧扣乡村振兴脉搏，正徐徐展开一幅产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美好图景。

产业“定调” 夯实发展根基

近日，在新安县磁涧镇游沟村书明种植合作社门前，每天来买红薯苗的人都排起长队。合作社负责人张书明是远近闻名的“红薯大王”，手里有近6000亩红薯地，年销售额500万元左右。

“技术创新、规模经营。”张书明说，这些年他一直在进行科研攻关，要乘着乡村振兴战略的“东风”，走农业现代化道路。

立足于促进农业提质增效、拉动乡村产业持续繁荣，新安县以“产业兴旺”为重点，持续深化农业供给侧结构性改革。今年，该县高标准建设2.5万亩农田，加快推进农业产业结构调整，其中大粒樱桃、软籽石榴、柿子、花椒、优质红薯育苗等特色高效农业近2万亩。

在该县仓头镇的水彩东岭市级沟域生态经济示范带，云水生态园、中药材研学基地等项目正加快推进，黄河岸边的油葵花海已初显规模，与周边的山水美景浑然天成。

据统计，该县按3A级景区标准对具备条件的沟域示范区进行持续提升，新建大禹峡、水彩东岭2个市级沟域生态经济示范带和始祖山县级沟域生态经济示范区。目前，66个项目已全部开工。