洛阳今天大部分地区有阵雨或雷阵雨 气温16℃到25℃

本周，洛阳的天气舞台将被雨水“霸场”，炎热暂时退场。进入5月，雨水开始频繁。

本周，洛阳的天气舞台将被雨水“霸场”，炎热暂时退场。进入5月，雨水开始频繁。这几天，南方正在经历一场强降水天气过程，部分地区还出现了雷暴、大风等强对流天气。

昨天，河南省气象台连续发布雷电和大风预警信号，信阳甚至下起鸽子蛋大小的冰雹。气象专家解释，昨天从北方来的一股冷空气，下午经过我省的淮河流域，巧的是，这时正好有切变线系统北上，一冷一暖两股气团相遇展开“激战”，再加上大别山北侧地形抬升作用影响，让这两股气团的交锋更加剧烈，导致信阳等地出现冰雹、短时强降水等强对流天气。夏季悄然而至，雷暴、大风、强降水等强对流天气会不时亮相，大家要及时关注晚报的天气报道，以便未雨绸缪呀！

市气象台预测，本周洛阳多降水，周四、周五、周六都有阵雨或者雷阵雨登场。今天也不例外，根据最新的气象资料分析，短期内受弱冷空气扩散及高空短波槽东移的共同影响，我市大部分地区转阵雨或雷阵雨。预计今天我市阴天间多云，大部分地区有阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，气温16℃到25℃；明天多云间晴天，东南风2级到3级，气温15℃到30℃。

如今正是樱桃红时，饱满大个、鲜艳欲滴的樱桃惹人垂涎，吸引不少市民到西工区红山办事处、新安县五头镇等地采摘樱桃。如果把樱桃和雨水这两个词组合，古诗中最著名的恐怕是宋代陆游的“槐柳成阴雨洗尘，樱桃乳酪并尝新”诗句吧。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）