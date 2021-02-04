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【河洛党史故事】王三江：眼盲心不盲 宣传抗日忙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.11 08:10

　　在偃师区，一直流传着王三江舍生取义的故事。抗日战争初期，王三江经常与偃师中学的进步教师接触，受到革命思想熏陶，热爱共产党。

　　1944年，皮定均率部到达偃师。当时，已至暮年且双目失明的王三江，主动与八路军联系，担任义务宣传员。此后，他每天在孙子的陪伴下，挨家挨户宣传党的抗日思想，动员许多学生参军抗日。1944年12月，日伪军发起进攻，企图一举摧毁八路军抗日力量。我军和广大群众发起反扫荡斗争，王三江也参与其中。他发动群众，筹集前线急需的物资。

　　日寇投降后，当地抗日武装准备撤出。王三江让孙子带路，赶上了部队并恳求：“我跟你们走！”部队领导考虑到他年事已高，劝他留下，他挥泪送别了部队。

　　八路军转移后，国民党控制了偃师，王三江被告发。王三江自认为宣传抗日无罪，并不躲避。

　　在被关押期间，王三江依然宣传共产党的政策。其间，有人伪善地说：“只要你说一声共产党不好，就可以立即送你回家！”王三江铮铮答：“我虽眼瞎，但不能说瞎话，共产党就是好。”对方又说：“要是你以后不再替共产党说话，也可以放你！”但王三江坚定地回答：“恐怕办不到！知恩不报，非君子也！”

　　对方看劝降毫无希望，便凶相毕露。1946年，王三江被活埋。之后，他的遗骨由乡邻运回老家安葬。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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