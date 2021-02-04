在认清形势中坚定信心 —— 一论确保“十四五”新征程迈好第一步、见到新气象

8日，一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会召开，对经济运行工作进行总结，分析当前经济形势并部署下一步重点工作。市委书记李亚向全市发出动员，要进一步认清形势、明晰任务，以更大力度和更实举措，着力稳定经济运行，持续推进转型发展高质量发展，确保在开局“十四五”、开启新征程中迈好第一步、见到新气象。

咬定青山不放松，精准施策再加力。

8日，一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会召开，对经济运行工作进行总结，分析当前经济形势并部署下一步重点工作。市委书记李亚向全市发出动员，要进一步认清形势、明晰任务，以更大力度和更实举措，着力稳定经济运行，持续推进转型发展高质量发展，确保在开局“十四五”、开启新征程中迈好第一步、见到新气象。

开局关系全局，起步决定后势。今年是建党100周年，也是“十四五”开局、全面建设现代化强市新征程开启、现代化洛阳都市圈建设起步之年，注定了这一年的非同寻常，所有工作都要围绕开好局、起好步来展开，做好经济社会发展工作至关重要。今年以来，洛阳经济恢复取得明显成效，经济运行开局良好，呈现出增速“快”、趋势“好”、质量“优”、后劲“足”等特点，但存在的问题依然不少，经济恢复尚不均衡、基础尚不稳固。

“第一步要迈准迈稳，迈出新气象，迈出新成效”，尤需我们善于全面辩证长远地看经济发展，在认清形势中坚定信心，在把握形势中保持定力——

其一，看待经济高增速要“辩证”。一季度全市主要经济指标保持两位数增长，是经济因素、政策因素和基数效应共同作用的结果，具有修复性和阶段性特征，尤其当前仍处于“后疫情时代”，全市经济全面起势、全面发力，但总体上仍处于恢复发展期，不稳固、不平衡等问题不容忽视，我们在发展，别人也在发展，绝不能盲目乐观、掉以轻心，绝不能有任何的懈怠。

其二，看待发展高质量要“客观”。一季度全市高新技术产业增加值增速远高于规模以上工业增加值增速，规模以上工业利润率达到历史最高水平，说明我们在转型发展高质量发展上取得了新成效，但产业结构不优、新的动能不强等问题还比较突出。要对这些优势、短板做到心中有数，完整准确全面贯彻新发展理念，不断推动发展质量变革、效率变革、动力变革。

其三，看待形势新变化要“清醒”。进入新发展阶段，促进中部地区崛起、推动黄河流域生态保护和高质量发展，以及建设洛阳都市圈、洛阳部分行政区划调整等政策机遇在交汇叠加融合，洛阳发展仍处于重要战略机遇期。同时，全球疫情仍在蔓延，经济全球化遭遇逆流，洛阳发展面临的外部环境还有很多不稳定性不确定性，必须始终对“时”与“势”保持清醒洞察，善于在危机中育先机、于变局中开新局。

其四，看待未来大趋势要“积极”。从外部看，全球经济出现恢复性增长，我国经济持续复苏向好，国家逆周期调节更加精准有力，为我们实现经济持续健康发展提供了有力支撑。从自身看，全市经济发展的基础是牢的、态势是好的、后劲是足的，随着国家、省一系列政策红利的持续释放，洛阳在创优势、补短板上的持续发力，支撑洛阳高质量发展的积极因素必将越来越多。

说到底，既看具体数据也看变化趋势，既与自身纵向比也与外地横向比，尤其要看到经济指标之间的关联和背后的本质，这背后体现的，是联系而不是孤立地、系统而不是零散地、长远而不是短浅地把握分析形势的方法论，契合了提升党领导经济工作的能力和水平的内在要求。

势可蓄而不可滞，气可鼓而不可泄。我们要保持战略定力、坚定必胜信心，把思想和行动统一到市委决策部署上来，围绕稳定经济运行、推进转型发展、厚植特色优势、抓好项目场域、推动民生改善等精准发力，把重点工作抓得更紧一些，把部署要求落得更实一些，把目标任务完成得更好一些，以强烈的使命担当、务实的工作成效、良好精神状态展现新作为、开创新局面。

“路虽远，行则必至；事虽难，做则必成。”

辩证清醒看形势，全力以赴抓落实，巩固“稳”的基础、守住“保”的底线、积蓄“进”的力量，我们就能推动洛阳转型发展高质量发展行稳致远，以优异成绩庆祝建党100周年！（洛平）