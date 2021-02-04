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洛阳民警下班途中上演“生死时速”　跪地心肺复苏抢回一条命【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.10 22:00

　　5月8日傍晚，偃师区首阳大厦广场上人头攒动，一名卸货摆地摊的年轻男子忽然倒地，路过的一名黑衣男子挤开人群上前施救，他跪地实施心肺复苏10多分钟，终于将男子从死亡线上拉了回来。记者10日采访得知，施救者叫付旭亮，是偃师公安局的一名基层派出所民警。

　　5月8日晚上7点多，付旭亮下班回家途中经过首阳大厦广场时看到一群人围拢在一起，“透过缝隙看到地上躺着一个人”。由于职业的敏感，他来不及多想，立即停车赶了过去。

　　“当时，倒地的男子已经没有意识，双眼紧闭，嘴唇发紫，我摸了摸已失去颈动脉。”付旭亮说，他一连喊了好几遍，对方都没有反应，有目击者还说刚才还好好地，忽然一下就倒地不起，“我推断是心脏骤停，迅速摆正他的身体进行心肺复苏抢救”。

　　水泥地面上，付旭亮跪在男子身旁一连做了3个循环抢救，用力按压，只想尽快把他从死亡线上拉回。大约10多分钟后，他注意到男子有了微弱的呼吸，他试着叫对方，虽然男子没有应声，但眼睛睁开了，眼珠略微动了动。

　　直到此时，付旭亮才感到浑身乏力，整个人已经大汗淋漓，双手因为高强度用力挤压出现淤青，膝盖也因为长时间跪地而出现了伤痕，但他浑然不觉。为防止再次发生意外，他一直守在男子身旁，等待救护车的到来。

　　当日参与救治的急诊医生说：“多亏了那位穿黑色短袖的男子的及时抢救，为我们的救治赢得了宝贵的时间，否则后果不堪设想。”经诊断，30岁的张强突发心脏主动脉夹层疾病，“这种病一两分钟就能要命”。目前，他已转至洛阳市中心医院接受治疗，各项生命体征平稳。

　　今年34岁的付旭亮是偃师公安局城关镇派出所副所长，从警已有10个年头。值得一提的是，他还是市公安局的警务实战教官，组训、施训能力强，是名副其实的警营“多面手”。

　　“我只是做了自己该做的事儿，平时学的练得急救知识派上用场了。”付旭亮说，张强被送上救护车时已经恢复了意识，虽然还不能说话，但他努力睁大眼睛、抬动手臂向我示谢，“那一刻，我觉得自己做的值得”。(应采访者要求，张强系化名)

　　（洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 姚红艳 文/图/视频　部分图片由受访者提供)
[ 责任编辑：马佳佳]
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