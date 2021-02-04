中国地级市品牌百强出炉　洛阳排名第13位

好消息！日前举行的2021中国品牌价值信息发布暨中国品牌建设高峰论坛上，发布了中国地级市品牌综合影响力指数前100名城市名单，洛阳以506.48分的成绩排名全国第13名，在省内地级市中排名第一。

好消息！日前举行的2021中国品牌价值信息发布暨中国品牌建设高峰论坛上，发布了中国地级市品牌综合影响力指数前100名城市名单，洛阳以506.48分的成绩排名全国第13名，在省内地级市中排名第一。

中国品牌建设高峰论坛，是目前具有广泛影响力、辐射力和带动力的高端对话平台。面向地方重点城市发布中国地级市品牌综合影响力指数百强榜单，是大会重要 内容之一。该榜单由中国城市品牌评价项目组、人民日报社属中国城市报社依据国际标准《品牌评价基础和原则》(ISO 20671:2019)和国家标准《品牌评价城市》(GB/T 35779-2017)，运用国家部委近两年的相关数据，对全国293个地级市进行标准化分析，最终计算出各城市品牌综合影响力指数(不含省会以上城 市)。

城市品牌是一个城市生态形象、文化形象、经济形象等的客观展示，城市品牌的评价有利于城市竞争力的提升和人民生活质量的 提高。此次城市品牌排名的公布是对我市努力打造城市品牌工作的认可。“十三五”期间，我市认真贯彻落实中央和省委决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理 念，综合实力连跨台阶，基础支撑更加坚实，生态环境明显好转，城市品牌综合影响力和居民幸福指数不断提升。

此次我省共有7个地级市进入百强榜单，另外6个城市依次为：南阳、许昌、驻马店、开封、商丘、安阳。(洛报融媒记者 戚帅华)