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黄河之畔梨飘香！记者探访孟津最美乡村旅游公路
会盟镇段沿黄美丽乡村旅游公路

　　立夏刚过，天气晴朗。洛阳孟津境内，黄河在蓝天下静静东流，与崭新的沿黄生态旅游公路并行不悖；登高俯瞰，大河两岸满眼翠绿；用力一嗅，空气中仿佛有阵阵梨香沁人心脾……

　　近日，记者继续探访洛阳最美乡村旅游公路，一睹“汉魏故城——盟津黄河之旅”的风采。

最美乡村旅游公路连接黄河湿地国家级自然保护区

　　这条26公里长的线路始于孟津区会盟镇扣马村，由沿黄生态旅游公路串起会盟银滩旅游区、黄河湿地保护区、黄河中下游分界线、龙马负图寺、汉光武帝陵、孟津梨主题公园等景致，汇人文历史胜景和黄河美景于一线，令人应接不暇。

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来源： 洛阳网    2021-05-10 19:12 [ 责任编辑： 马佳佳 ] 返回洛阳网首页>>
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