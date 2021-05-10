立夏刚过，天气晴朗。洛阳孟津境内，黄河在蓝天下静静东流，与崭新的沿黄生态旅游公路并行不悖；登高俯瞰，大河两岸满眼翠绿；用力一嗅，空气中仿佛有阵阵梨香沁人心脾……

会盟镇段沿黄美丽乡村旅游公路

立夏刚过，天气晴朗。洛阳孟津境内，黄河在蓝天下静静东流，与崭新的沿黄生态旅游公路并行不悖；登高俯瞰，大河两岸满眼翠绿；用力一嗅，空气中仿佛有阵阵梨香沁人心脾……

近日，记者继续探访洛阳最美乡村旅游公路，一睹“汉魏故城——盟津黄河之旅”的风采。

最美乡村旅游公路连接黄河湿地国家级自然保护区

这条26公里长的线路始于孟津区会盟镇扣马村，由沿黄生态旅游公路串起会盟银滩旅游区、黄河湿地保护区、黄河中下游分界线、龙马负图寺、汉光武帝陵、孟津梨主题公园等景致，汇人文历史胜景和黄河美景于一线，令人应接不暇。