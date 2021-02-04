玩转“古都夜八点”！这11个必打卡地你去过吗？

初夏时节，作为去年成功叫响的洛阳夜经济品牌，“古都夜八点”文旅消费盛会再度开启。今年，洛阳将在全市11个重点夜间文旅消费集聚区推出夜游、演艺、美食、非遗、文创、灯光秀等业态产品，让“古都夜八点”更有看头、有说头、有玩头、有赏头、有买头，引领带动全市文旅消费持续提升。

古都夜八点，相约洛阳城。

初夏时节，作为去年成功叫响的洛阳夜经济品牌，“古都夜八点”文旅消费盛会再度开启。今年，洛阳将在全市11个重点夜间文旅消费集聚区推出夜游、演艺、美食、非遗、文创、灯光秀等业态产品，让“古都夜八点”更有看头、有说头、有玩头、有赏头、有买头，引领带动全市文旅消费持续提升。

这11个重点夜间文旅消费集聚区在哪儿？有哪些值得打卡的项目？洛报融媒记者为你打探。

西工小街特色文旅商业街区

西工小街位于西工区商业中心，承载着洛阳人的历史情怀和美食记忆。经过提升改造，现在的西工小街呈现清爽整洁的新中式风貌，这里不仅有小街锅贴、小街天府、丹珍汤圆、马蹄街馄饨、老曹饺子等洛阳“老字号”小吃，还有新晋网红打卡地——百家姓主题灯、每晚八点的人气夜市，让这条洛阳的老商业街焕发新活力，成为洛阳美食的“新地标”、旅游的“新看点”、购物的“新去处”、休闲的“新地带”。