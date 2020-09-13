消博会圆满闭幕　洛阳产品受关注

10日，为期四天的首届中国国际消费品博览会在海南省海口市圆满闭幕。来自洛阳的牡丹瓷和丝毯代表洛阳团亮相消博会舞台，吸引来自国内外的参观者。

10日，为期四天的首届中国国际消费品博览会在海南省海口市圆满闭幕。来自洛阳的牡丹瓷和丝毯代表洛阳团亮相消博会舞台，吸引来自国内外的参观者。

首届消博会展览总面积达8万平方米，国内外参展企业近1500家，参展品牌2600余个，不仅汇集了国内消费精品和中华老字号，同时，来自全球约70个国家和地区的消费精品集中参展。

记者了解到，河南省交易团组织参展企业26家，展览面积200平方米，涵盖茶叶、陶瓷、服饰等特色产品。为充分展示洛阳发展成就和地方特色，经过认真筛选，我市确定了洛阳鼎唐文化发展有限公司和河南海鑫毛毯纺织有限公司2家参展企业并上报省交易团，最终全部入选。

首届消博会上，由洛阳鼎唐文化发展有限公司带来的大唐李治国牡丹瓷，展出的有金边釉上彩瓷、珐琅彩快客杯、羊脂玉牡丹瓷茶具等多件展品，参观者络绎不绝。

王超是众多参观者之一，他是海口本地采购商，看到洛阳牡丹瓷后，对产品的造型、工艺、文化意蕴赞不绝口。

“大家都知道洛阳牡丹甲天下，没想到洛阳牡丹瓷也是一绝，具有很强的文化价值、收藏价值和观赏价值”。王超在展会现场购买了一个价值1000元的11寸金边釉上彩瓷，并与企业达成了后续购买意向。

“参加首届消博会让我们收获满满，不仅宣传了企业、宣传了洛阳，我们也更加有信心将牡丹瓷销往国际市场。”洛阳鼎唐文化发展有限公司有关负责人说。

市商务局相关负责人表示，此次组团参加消博会也是我市向世界学习、与国际接轨的发展良机，市商务局部门将顺应当前多元化、个性化消费需求，推动洛阳产品和品牌不断创新、扩容升级，支持优势企业走出国门、叫响全球，不断打造洛阳新消费品牌，促进消费产业提质升级，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李亚君 图片由通讯员提供）