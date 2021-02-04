即日起，洛阳启动夏季食品安全专项检查

10日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起，我市启动夏季食品安全专项检查，在对辖区食品生产经营单位全面检查基础上，着力加强对重点区域、重点单位、重点品种、重点内容的隐患排查和问题整改。

10日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起，我市启动夏季食品安全专项检查，在对辖区食品生产经营单位全面检查基础上，着力加强对重点区域、重点单位、重点品种、重点内容的隐患排查和问题整改。

食品生产环节

检查企业生产资质，是否无证生产、超范围生产；检查企业生产环境，是否干净卫生、整洁有序；检查原辅料进货查验，采购验证资料是否齐全，采购记录是否详实。采购使用进口冷链食品的企业是否在“豫冷链追溯系统”注册及录入相关信息，进口冷链食品是否具备“三证一码”，进口冷链食品是否与其他物品混放；检查配料及食品添加剂，是否使用过期、变质、回收等有问题或来源不明的原辅料；检查工人是否进行健康体检，健康证明是否过期；检查包装及标签标识，是否有虚假标注、夸大宣传。

食品经营环节

是否无证经营或超范围经营；是否按食品标签标识条件贮存销售食品；散装食品标签是否规范，散装直接入口食品“三防”是否到位；进货查验制度是否执行到位；是否存在购进销售未经检验检疫或检验检疫不合格肉品、“三无”食品、过期食品等不符合食品安全标准和要求的行为；进口冷链食品销售单位是否注册使用“豫冷链”追溯系统，购进贮存销售的进口冷链食品是否有“三证一码”；第三方冷库是否备案、是否建立出入库记录制度、是否注册“豫冷链”追溯系统，是否贮存无“三证一码”的进口冷链食品。

餐饮食品环节

重点区域：旅游景区及周边、车站周边、学校及周边、各大商圈、美食街等食品经营集聚区

重点单位：学校食堂、建筑工地食堂、养老机构、机关企事业单位食堂等大型聚餐场所、农家乐及旅游接待饭店(宾馆)、承办重要活动接待餐饮单位，以及受到投诉举报并查证属实的餐饮单位等

重点品种：冷荤凉菜、裱花糕点、生食海产品、熟肉制品、节日特色食品、自制饮品、自制火锅底料、自制调味料等

重点内容：资质情况、从业人员健康状况、食品原料采购索证索票、食品贮存、餐饮具清洗消毒、加工制作、食品添加剂使用、食品留样等

重点检查餐饮服务提供者主体责任落实情况，学校食堂明厨亮灶和“互联网+明厨亮灶”建设情况，餐饮单位落实“6S”管理模式情况，餐饮服务提供者环境卫生和设施设备维护校验情况，熟食卤味、凉菜等冷食类食品制售情况，豫食考核APP安装使用情况，豫冷链系统注册使用情况。

据悉，各级市场监管部门将开展风险隐患排查，加大监督检查力度，督促食品生产经营单位落实疫情防控和食品安全主体责任，优化操作场所布局，规范物品存放，彻底清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全标准的食品及原料。强化部门联动，会同教育、民政、住建、商务、文化旅游、卫生健康等部门，加强对学校食堂、养老机构、建筑工地、医疗机构等单位的监督检查，做好节假日等重点时段的食品安全监管。畅通投诉举报渠道，对违法违规行为加大执法办案力度，涉嫌犯罪的一律移交公安机关追究刑事责任。(洛报融媒记者 李岚 文/图 通讯员 冯国凯)