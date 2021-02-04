西工区香榭里社区：亲子手绘献礼祖国母亲

重温党的光辉历史，增进爱党爱国情感。9日，西工区洛北街道办事处香榭里社区联合辖区共建单位在洛浦公园上阳宫广场举办“党在我心中 共筑中国梦”庆祝建党100周年系列活动，社区志愿者团队、党员和居民等共100余人参加。

重温党的光辉历史，增进爱党爱国情感。9日，西工区洛北街道办事处香榭里社区联合辖区共建单位在洛浦公园上阳宫广场举办“党在我心中 共筑中国梦”庆祝建党100周年系列活动，社区志愿者团队、党员和居民等共100余人参加。

活动在重温入党誓词中开始，全体党员面向党旗庄严宣誓，少先队员们胸前系着鲜艳的红领巾，伫立旁侧接受教育。在“童心向党 献礼祖国母亲”手绘帐篷环节，伴随着欢快的音乐，数顶观赏性帐篷在草地上一字排开，孩子们用稚嫩的小手在上面描绘出飘扬的五星红旗，表达对祖国母亲的热爱。

“重温入党誓词”“红色诗歌朗诵”“党史知识竞答”“红歌音乐演奏”“重温长征路百米接力赛”“童心向党 献礼祖国母亲”亲子手绘帐篷……丰富多彩的活动一个接着一个。香榭里社区相关负责人说，此次活动通过将特色内容和党史教育活动相结合，适合各个年龄段的党员和居民参加，通过学党史、强党建、育新人的方式，在开展党性教育学习的同时进一步提高社区服务质量，进而推动社区的管理和建设。(洛报融媒记者 李岚 文/图 通讯员 赵喆 郭军胜)