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过去“守摊子” 现在“闯路子” 宜阳这个村变了……【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.10 17:46

　　“走在乡间的小路上，牧童的歌声在荡漾，喔呜喔呜他们唱，还有一支短笛也在吹响……”

　　初夏时节，晴空丽日。顺着黑亮的柏油路，蜿蜒起伏在香鹿山上，行至宜阳县盐镇乡南洼村，掩映在绿树红花之间的豫西民居白墙黛瓦、整齐划一，还有满眼葱郁的田园风光，让人不由自主地哼唱起《乡间的小路》。

　　在南洼，老乡的房子盖得很齐整，户户门前都有一个大花坛，种着果树花木、时令蔬菜。随手敲开一户，女主人杨玲应声而出。小院里整洁亮堂，摆满了花草，水冲厕所也是标配。

　　“咱村真是变了个样，看在眼里，乐在心里，也都格外珍惜。这就好比穿一件新衣裳，便不想它有一丁点的褶子。”杨玲笑着说，“过去在外打工，住惯了城市，回来几天就想走。现在回来，过舒坦日子，会把人过‘懒’了，不想走了。”

　　南洼村的“昨天”并不像“今天”这样人见人爱。原来，这个不足200户的村子，藏匿于香鹿山的沟峁之间。房前是旱厕，背地是垃圾，这里一个猪圈，那里一个柴火垛，走路一不留神，可能就踩上一脚粪。“咱村是小村，工作上不去。看住了、不出事，就算是‘有功’。”南洼村党支部书记刘保国坦言。

　　“现在，咱南洼可是样样走在前面。”刘保国话锋一转。美丽乡村，该怎么建？悠悠乡愁，该如何安放？这两年，村里下定“弱鸟先飞”的决心，主动出击因地制宜走出了自己的路子，一步一步把“洼地”变“高地”。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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