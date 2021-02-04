“老娘舅”卢运道成为居民的贴心人

5月8日，在新乡市卫滨区飞机场社区门口，几个居民围在一起，七嘴八舌和社区党委书记卢运道说个不停。

5月8日，在新乡市卫滨区飞机场社区门口，几个居民围在一起，七嘴八舌和社区党委书记卢运道说个不停。

卢运道长期扎根基层，社区居民们的大事小情，邻里纠纷现场、都能见到他忙碌的身影，人们亲切地称他为“小巷总理”。他被授予“全国模范人民调解员”，所领导的社区被民政部授予“全国和谐社区建设示范社区”等荣誉称号。飞机场社区有4000多户近10万居民，事务繁杂，工作繁忙。卢运道从早到晚穿梭在社区小巷，走访群众，化解矛盾，多次累倒工作现场。他从事调解工作以来，共调处各类矛盾纠纷2000余起，调解率始终为100%，调解成功率达到98.5%以上。卢运道在调解工作中总结了一套“5+5”老卢矛调工作法和“五老”六员纠纷化解工作法。他在社区开展“把群众放在心上，把心放在群众身上”服务活动，推出“十心”特色服务理念。成立了以辖区老人为主的志愿者服务队，对生活不便的老人进行帮助。赢得了大家的称赞，被居民戏称为“老娘舅”。

卢书记每天奔波在各个角落，全身心的投入到工作中去。熟悉他的人都说：“老卢就像一台不知疲倦的机器人”。

近二十年来，作为一名社区党组织负责人，他牢记党的宗旨和社区工作者的职责，心中时刻装着群众，把群众的利益放到第一位，以实际行动践行为人民群众服务的初心。 (记者 高均海 通讯员 周建军)