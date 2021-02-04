5月7日，在新乡市封丘县豫封多肉植物种植有限公司“多肉”大棚生产销售基地，两人跑前跑后，一个忙着接待来来往往的客户，介绍产品、包装、结帐、拖运；一个忙着组织员工进行技术培训，安排生产。她们的身影不停地穿梭在几个大棚中，配合默契，亲密无间，看上去既像朋友，更像姐妹，其实她们是婆媳关系。

5月7日，在新乡市封丘县豫封多肉植物种植有限公司“多肉”大棚生产销售基地，两人跑前跑后，一个忙着接待来来往往的客户，介绍产品、包装、结帐、拖运；一个忙着组织员工进行技术培训，安排生产。她们的身影不停地穿梭在几个大棚中，配合默契，亲密无间，看上去既像朋友，更像姐妹，其实她们是婆媳关系。

儿媳妇王利蔓年轻漂亮，思想超前，文化水平高，善于接受新生事物，主抓企业网上销售和生产；婆婆田利萍是河南省人大代表，也担任企业的形象代言人，企业运营的主要工作靠婆媳两人。

该企业2013年以来，主要种植、培育、销售“多肉”花卉，先后投资上千万元，迅速走上发展之路，并带动周边371户贫困户脱贫致富，成为该县脱贫致富的带头人。 主要产品销售全国各地，成为紧俏商品，供不应求。

据工友介绍，儿媳妇王利蔓和婆婆田利萍关系相处的非常好。婆婆夸儿媳妇漂亮能干，儿媳妇说婆婆像亲妈那样关爱有加，两个人配合默契，企业得到快速发展。 在3700平米的展示大棚里，各种“多肉”植物琳琅满目，栩栩如生。婆婆田利萍介绍，企业将计划进一步扩大生产规模，带领更多的人走上致富之路。争取在较短的时间内成全国最大的“多肉”生产批发基地。(记者 高均海 通讯员 周建军)