洛阳首座红十字博爱驿站揭牌投用

5月8日是第74个世界红十字日，市红十字会联合涧西区红十字会在广州市场步行街举办了以“关爱生命救在身边”为主题的活动。

5月8日是第74个世界红十字日，市红十字会联合涧西区红十字会在广州市场步行街举办了以“关爱生命救在身边”为主题的活动。

当天，洛阳首座红十字博爱驿站在广州市场城市书房揭牌投用，该驿站主要有救护培训、志愿服务、科普宣传、接受捐赠等功能。“我们联合涧西区红十字会，选在人流量较大的广州市场步行街作为试点，在这里的城市书房启用博爱驿站，市民遇到健康类紧急情况，可就近向该驿站求助，这里备有急救药箱，管理员也是合格的救护员。”市红十字会相关负责人说，设立博爱驿站是践行“关爱生命救在身边”的一次尝试，作为试点，类似的博爱驿站有望在城市区更多地方推广，面向社会公众普及各类灾害事故防范知识和应对基本技能，提升群众灾害风险防范意识和能力。接下来，市红十字会还将在市直机关培训300名救护员。