洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

【出彩洛检人】唐韬涛：秉公执法守正义，护航成长情更浓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.05.10 10:46

　　学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

　　唱响时代主旋律，讲好检察故事、传递检察声音。近日，洛阳市检察院将对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。用党性的凝聚力、榜样的感召力、典型的引领力，积极营造争先创优的浓厚氛围。

　　唐韬涛，涧西区人民检察院第五检察部副主任，2011年进入涧西区人民检察院，先后在反渎、公诉、未检等部门工作。曾荣获“河南省青年卫士”、全市检察机关“检察之星”、“十佳公诉人”、“未检业务标兵”、5次荣记“个人三等功”。

　　爱岗敬业 用检察温度呵护青少年成长

　　“想要干好未检工作，最重要的是时刻保持热爱。”2013年，唐韬涛开始从事未检工作，在未检岗位上一干就是九年。出于对未检工作的热爱，她潜心钻研未成年人相关法律法规，不断锤炼业务能力，先后荣获全市检察机关十佳公诉人、未检业务标兵、未检业务能手。她勇挑重担、精益求精，在她看来，每一起案件，都是一个孩子的人生，只有以严谨的态度、严格的标准，认真细致地审查每一份证据，才能对得起这份沉甸甸的责任。

　　“未检工作不仅要认真，更要用心。对于那些误入歧途的孩子，我们应该张开怀抱，帮助他们改过自新。”唐韬涛说。用最温暖的法律，守护迷途少年的人生，这是她在未检岗位上的第一个心愿。为此，她积极参与创建未成年人帮教基地、心理辅导矫正中心、“牡丹心语”工作室，帮助未成年人顺利回归。

　　看着孩子们奔向光明的灿烂笑容，唐涛韬也找到了自己的价值。她总是说，未检检察官，不仅要有如水的柔情，也要有如山的坚毅。

　　服务大局 用无私奉献书写使命担当

　　“希望未检案件少一点，再少一点”，这是唐涛韬的另一个心愿，“未检工作的温度，更要体现在对未成年被害人的保护和救助上”。为把这条路拓得更宽、更长，这些年，唐涛韬给孩子们上法治课80多次，受教师生20余万人次，她主导拍摄的预防校园性侵短片《坏孩子的天空》曾荣获中共中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会举办的2017年度全国第二届平安中国微电影微视频比赛“优秀微电影”奖。

　　唐涛韬还联合教体局对辖区学校和校外辅导机构开展法治培训，要求将从业限制、入职查询、强制报告等制度纳入日常管理规范，把“一号检察建议”、“六个会签文件”不折不扣落实。同时，对雇佣童工、容留未成年人进入网吧等问题发出多份检察建议，尽自己所能，织密未成年人保护网。

　　唐涛韬说：“未检工作，似雨露，滋润心田，似阳光，照亮心间。我愿意守在孩子们身后，看着他们奔向光明的样子，因为他们的样子就是祖国未来的样子，他们的样子就是法治中国、美好中国的样子。”在保护未成年人、守护折翼天使的途中，唐涛韬将继续勤恳敬业、精益求精，充满爱心，播洒阳光，始终用一颗炽烈的心，用激扬的青春年华，诠释着未检检察官的风采！（通讯员/刘晗）
[ 责任编辑：李玉洁]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 省第二儿童医院项目稳步推进 门诊医...
  • 洛阳玄武门大街明日围挡施工 5条公交...
  • 票价50元起！洛阳至栾川城际快线10日开通
  • 赞！洛阳3个镇入选全省第二批“美丽小...
  • 古风停车位亮相洛龙文化双创产业园文...
  • 孟津区常袋镇马岭村：千亩大粒樱桃进...
  • 谁认识？洛浦公园出现一种新奇蜗牛
  • 今日抵达！这辆列车将带患者重见光明
  • 满分100！洛阳健全博物馆考核机制 59...
  • 智能化焊接机器人洛阳造
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    巧手绘出泥土芳香 晒晒...
    中国一拖东方红智创空...
    手抄党章献礼建党百年
    走进博物馆 感受古都韵味
    精彩热帖

    朱樱湖抓拍

    醉梦

    人像随拍

    姐妹相约伊水园
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605