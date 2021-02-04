【出彩洛检人】唐韬涛：秉公执法守正义，护航成长情更浓

学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

唱响时代主旋律，讲好检察故事、传递检察声音。近日，洛阳市检察院将对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。用党性的凝聚力、榜样的感召力、典型的引领力，积极营造争先创优的浓厚氛围。

唐韬涛，涧西区人民检察院第五检察部副主任，2011年进入涧西区人民检察院，先后在反渎、公诉、未检等部门工作。曾荣获“河南省青年卫士”、全市检察机关“检察之星”、“十佳公诉人”、“未检业务标兵”、5次荣记“个人三等功”。

爱岗敬业 用检察温度呵护青少年成长

“想要干好未检工作，最重要的是时刻保持热爱。”2013年，唐韬涛开始从事未检工作，在未检岗位上一干就是九年。出于对未检工作的热爱，她潜心钻研未成年人相关法律法规，不断锤炼业务能力，先后荣获全市检察机关十佳公诉人、未检业务标兵、未检业务能手。她勇挑重担、精益求精，在她看来，每一起案件，都是一个孩子的人生，只有以严谨的态度、严格的标准，认真细致地审查每一份证据，才能对得起这份沉甸甸的责任。

“未检工作不仅要认真，更要用心。对于那些误入歧途的孩子，我们应该张开怀抱，帮助他们改过自新。”唐韬涛说。用最温暖的法律，守护迷途少年的人生，这是她在未检岗位上的第一个心愿。为此，她积极参与创建未成年人帮教基地、心理辅导矫正中心、“牡丹心语”工作室，帮助未成年人顺利回归。

看着孩子们奔向光明的灿烂笑容，唐涛韬也找到了自己的价值。她总是说，未检检察官，不仅要有如水的柔情，也要有如山的坚毅。

服务大局 用无私奉献书写使命担当

“希望未检案件少一点，再少一点”，这是唐涛韬的另一个心愿，“未检工作的温度，更要体现在对未成年被害人的保护和救助上”。为把这条路拓得更宽、更长，这些年，唐涛韬给孩子们上法治课80多次，受教师生20余万人次，她主导拍摄的预防校园性侵短片《坏孩子的天空》曾荣获中共中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会举办的2017年度全国第二届平安中国微电影微视频比赛“优秀微电影”奖。

唐涛韬还联合教体局对辖区学校和校外辅导机构开展法治培训，要求将从业限制、入职查询、强制报告等制度纳入日常管理规范，把“一号检察建议”、“六个会签文件”不折不扣落实。同时，对雇佣童工、容留未成年人进入网吧等问题发出多份检察建议，尽自己所能，织密未成年人保护网。

唐涛韬说：“未检工作，似雨露，滋润心田，似阳光，照亮心间。我愿意守在孩子们身后，看着他们奔向光明的样子，因为他们的样子就是祖国未来的样子，他们的样子就是法治中国、美好中国的样子。”在保护未成年人、守护折翼天使的途中，唐涛韬将继续勤恳敬业、精益求精，充满爱心，播洒阳光，始终用一颗炽烈的心，用激扬的青春年华，诠释着未检检察官的风采！（通讯员/刘晗）