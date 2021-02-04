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“六器”长啥样

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.10 09:58
玉璧

　　中国人爱玉。古人认为玉有灵性，可以沟通天地鬼神，将其当作礼器，用于祭祀、朝聘、征伐、婚配、丧葬等重大活动。

　　周公在洛阳制礼作乐，开华夏礼乐文明之先河。《周礼》记载，周朝的玉器象征财富和特权，只有贵族才能拥有。

　　周人“以玉作六器，以礼天地四方。以苍璧礼天，以黄琮礼地，以青圭礼东方，以赤璋礼南方，以白琥礼西方，以玄璜礼北方”。

　　苍璧、黄琮、青圭、赤璋、白琥、玄璜长啥样？到三门峡虢国博物馆看看就知道了。馆中玉器出自周代虢国墓地，种类丰富。

　　苍璧、黄琮、青圭、赤璋、白琥、玄璜，指的是特定颜色的六种礼玉：皇天后土，天圆地方。玉璧是中央有孔的扁平状圆玉，用以祭天，乃礼玉之尊。

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[ 责任编辑：潘亮]
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