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寻访洛阳都市圈之三门峡虢国旧地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.10 09:42

　　五一假期，洛阳各大旅游景点人山人海，洛阳博物馆一票难求，想参观得预约排队。隔壁的三门峡倒是“清净”，虢(guó)国博物馆里游客不多，一个讲解员几乎就能照顾到全馆游客。

　　三门峡乃虢国旧地，旧时叫陕县、陕州，与洛阳关系亲密。20世纪五六十年代，陕县一度归洛阳专区管辖。

　　虢国博物馆位于三门峡市湖滨区，对面就是黄河。可别小看这个博物馆！它是在虢国墓地的遗址上建起来的，而虢国墓地是迄今发现的唯一一处规模宏大、保存完好的周代邦国公墓，与东周王城洛阳渊源颇深。

人龙纹玉璋

　　一窥虢国珍宝

　　20世纪50年代，考古工作者在三门峡库区相继发现了虢国墓地、虢国都城遗址，陆续清理发掘了250多座周代墓葬、3个车马坑、3万余件出土文物，揭开了虢国的神秘面纱。

　　虢国墓地埋葬着东周历代虢国国君及贵族，墓中陪葬了数不尽的稀世珍宝，其中青铜器、玉器种类极其丰富，轰动全国。

　　这些宝贝，如今在虢国博物馆悉数亮相：玉璧、玉环、玉璜、玉圭、玉天鹅、玉柄铁剑、缀玉面罩、黄金带饰、青铜方壶、青铜编钟……宝光闪烁，令人着迷。

　　此外，馆内还原址展示了虢国国君的陪葬车马坑。虢国国君的车马坑是诸侯王级别的，洛阳天子驾六博物馆里的车马坑则是天子级别的。

　　周天子和诸侯王的礼仪待遇有何区别？历史穿成一条线，双城辉映，两相印证，互为增补，甚有嚼头。如果你对东周历史、礼乐制度有兴趣，来此探索，定有新发现。

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[ 责任编辑：潘亮]
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