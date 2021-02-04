洛阳市热力公司为行动不便群体提供上门服务

“谢谢你们啊，上门服务真是太周到了！”近日，在涧西区石化南新小区，双目失明的魏老先生接过退费后，向市热力公司“供热管家”李越表达谢意。

“供热管家”上门为居民办理退费

“谢谢你们啊，上门服务真是太周到了！”近日，在涧西区石化南新小区，双目失明的魏老先生接过退费后，向市热力公司“供热管家”李越表达谢意。

因老伴儿患病，80岁的魏老先生需要照顾她，平日很少出门，加之儿女不常在身边，想外出办事就得等合适机会。市热力公司工作人员得知老人家庭情况后，决定提供上门办理退费服务。办完退费，李越跟同事还不忘帮老人检查室内采暖设施，并留下联络卡。

李越说，石化南新小区按面积收取采暖费，属市热力公司直管小区，采暖季退费相关通知已在小区内张贴多日，需退现金的居民要到该公司营业厅办理。

今年，该公司开展学党史“我为群众办实事”主题活动，他们通过办事处、社区等渠道，对所服务小区的居民进行摸查了解，重点针对行动不便的孤寡老人、独居老人等群体开展上门服务。“只要符合条件的老人，都可向“供热管家”提出申请，这个活动将长期进行。”李越说，居民也可选择不退费，结余的费用会自动抵扣下个采暖季的采暖费。

此外，市热力公司还进行入户走访、问卷调查，帮助居民解决供热方面的老问题和疑难杂症。（记者 冯莹雅 通讯员 张建华 文/图）