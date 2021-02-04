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历时5年 偃师区翟镇镇两个村合作编写的《翟镇村志》出版发行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.10 08:34
现场向村民发书 

　　8日上午，偃师区翟镇镇翟东村与翟西村联合举办了《翟镇村志》出版发行大会。这部历时5年编写、共计46万字的村志，浓缩了两个村600余年来的历史，全景式地再现两个村的历史演变过程与社会生活的方方面面。让我们了解这部村志编写背后的故事。

　　内容

　　记录村庄600余年的历史，再现社会生活的方方面面

　　《翟镇村志》由中州古籍出版社出版，洛阳电视台原台长朱学升任统筹，偃师古都学会会长喻清录任特邀主编，市委宣传部原副部长，洛阳日报社原社长、总编辑王子厚等为顾问，参与编写人员30多人，历时5年完成，共计46万字，依照志书“横陈百科，纵述史实”的要求记录了从明朝至今翟镇村600余年的历史，内容主要包括村落变迁、文化遗存、农业、商业、传统手艺等，可谓包罗万象，全景式地再现了一个村庄的历史演变过程和社会生活的方方面面。

　　朱学升正是从翟东村走出来的。2016年元宵节，他与刘建都、王合贵、王同帅等东、西两个村的老乡聚会叙旧，聊的内容多是故乡的陈年旧事。从火神庙、春秋阁等文化遗存聊到冷粉条、牛肉汤等特色小吃，席间大家无不感慨家乡的美好回忆已经或正在消失，年轻人知之甚少，遂提议用文字将村里的历史记录下来、传承下去，这便是编写村志的初衷。

　　朱学升说，翟东村和翟西村在历史上曾是一个村，即翟镇村，后来行政区划调整，改成现如今的东、西两个村，众人经过商议决定两个村合写一部村志。

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[ 责任编辑：潘亮]
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