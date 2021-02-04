迈好第一步 见到新气象 确保二季度各项工作时间任务双过半——2021年一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会精神解读

抓好经济社会发展重点工作，保持稳中加固、稳中向好的发展态势，对于洛阳“十四五”规划开局之年、全面建设社会主义现代化强市新征程开启之年、现代化洛阳都市圈建设起步之年至关重要，务必倾力而为。

开元湖商圈灯火璀璨，夜经济释放消费潜力

抓好经济社会发展重点工作，保持稳中加固、稳中向好的发展态势，对于洛阳“十四五”规划开局之年、全面建设社会主义现代化强市新征程开启之年、现代化洛阳都市圈建设起步之年至关重要，务必倾力而为。

8日召开的2021年一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会，对全市一季度经济工作进行总结，对当前经济形势进行分析，对下一步重点工作进行部署。二季度，我市将从五个方面精准发力，推动各项工作落实落细，不断取得新成效，确保各项工作时间任务“双过半”。

围绕稳定经济运行精准发力

●服务企业稳运行

持续加强对60户重点企业的运行监测分析，及时协调解决具体问题，确保上半年规模以上工业增加值增长12%以上。持续深化“四企”活动，严格落实阶段性降低失业保险、住房公积金缓缴等惠企政策，上半年为企业减负25亿元以上。扩大我市地方法人机构贷款规模，力争6月末较年初新增贷款450亿元，存贷款余额较年初新增900亿元、同比增长9%以上。

●扩大需求促消费

抓住5月全国消费促进月、省政府“钜惠夏季·火热中原”促消费专项行动等机会，组织开展好“约惠古都、畅游河洛”系列促消费活动，推动形成5月消费高潮。加快推进华耀城等大型批发零售市场商户进驻，提升洛邑古城“老字号消费集聚区”和龙门古街、隋唐西市等特色商业街影响力，推出“高铁+旅游”“酒店+景区”等组合型旅游产品，大力发展全域旅游，增强“古都新生活”“古都夜八点”品牌带动效应，努力实现上半年消费增长20%左右，确保消费对经济增长的贡献不断提质提效。