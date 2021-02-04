阵雨来“灭火”，洛阳气温重回“2”字头

刚刚过去的双休日，太阳公公发威，晒在身上火辣辣的。河南省气象服务中心提醒，昨天晚上开始，我省天气大反转。昨晚到11日，冷空气携大风来袭，阵风6级到7级。

刚刚过去的双休日，太阳公公发威，晒在身上火辣辣的。

河南省气象服务中心提醒，昨天晚上开始，我省天气大反转。昨晚到11日，冷空气携大风来袭，阵风6级到7级。今晚开启新一轮降雨，我省南部有中雨，局部大雨或暴雨；气温持续走低，今明两天最高气温重回30℃以下。

市气象台据气象资料分析，10日至11日、14日至15日受高空西南气流及冷空气的共同影响，我市有降水天气，周内空气污染扩散气象条件整体较好。来看看具体天气预报。

今天：晴天到多云，傍晚到夜里部分地区转阵雨或雷阵雨，偏南风转东北风3级到4级，气温17℃到29℃；

明天：阴天间多云，大部分地区有阵雨或雷阵雨，东北风3级到4级，气温16℃到26℃；

12日(周三)：多云间阴天，气温16℃到29℃；

13日(周四)：多云到阴天，部分地区转阵雨、雷阵雨，气温18℃到29℃；

14日(周五)：阴天有阵雨、雷阵雨，局部地区有大雨，气温20℃到26℃；

15日(周六)：阴天有中阵雨，局部地区有大雨，气温18℃到26℃；

16日(周日)：阴天到多云，气温17℃到28℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）