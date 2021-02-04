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阵雨来“灭火”，洛阳气温重回“2”字头

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.10 08:38

　　刚刚过去的双休日，太阳公公发威，晒在身上火辣辣的。

　　河南省气象服务中心提醒，昨天晚上开始，我省天气大反转。昨晚到11日，冷空气携大风来袭，阵风6级到7级。今晚开启新一轮降雨，我省南部有中雨，局部大雨或暴雨；气温持续走低，今明两天最高气温重回30℃以下。

　　市气象台据气象资料分析，10日至11日、14日至15日受高空西南气流及冷空气的共同影响，我市有降水天气，周内空气污染扩散气象条件整体较好。来看看具体天气预报。

　　今天：晴天到多云，傍晚到夜里部分地区转阵雨或雷阵雨，偏南风转东北风3级到4级，气温17℃到29℃；

　　明天：阴天间多云，大部分地区有阵雨或雷阵雨，东北风3级到4级，气温16℃到26℃；

　　12日(周三)：多云间阴天，气温16℃到29℃；

　　13日(周四)：多云到阴天，部分地区转阵雨、雷阵雨，气温18℃到29℃；

　　14日(周五)：阴天有阵雨、雷阵雨，局部地区有大雨，气温20℃到26℃；

　　15日(周六)：阴天有中阵雨，局部地区有大雨，气温18℃到26℃；

　　16日(周日)：阴天到多云，气温17℃到28℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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