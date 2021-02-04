地铁清洁员：给车厢“洗个澡” 确保卫生无死角

“车厢明亮又干净，我每天坐地铁上下班，心情特别好。”近日，市民郭女士从牡丹广场站乘地铁去上班，看着整洁的车厢，笑容满面。

“车厢明亮又干净，我每天坐地铁上下班，心情特别好。”近日，市民郭女士从牡丹广场站乘地铁去上班，看着整洁的车厢，笑容满面。按照疫情防控常态化工作要求，市轨道交通集团的清洁员每天要为车厢、地铁站做清扫消毒，确保乘客安全乘车。

工作3个多小时 擦近千个扶手

近日，在市轨道交通集团红山车辆段，清洁员郭小变正在运用库里忙碌着，擦座椅、喷消毒液……动作麻利。她是列车清洁组的组长，两班倒。

“清扫列车的工作多在晚上进行。”郭小变说，等地铁列车结束一天工作，会停靠在红山车辆段和瀍东停车场。晚上10点多，她和同事开始作准备，等11点半左右，列车陆续回来，10余名清洁员就要上车工作了。

“每天晚上，我们大概要清扫8至12辆列车。为了不耽误后续工作，要在次日凌晨3点前完工。”郭小变说，时间紧、任务重，为了快速、高质量地清扫车厢，大家各有分工。郭小变曾负责擦扶手，她粗略算过，工作3个多小时，她要擦近千个扶手。