今日抵达！这辆列车将带患者重见光明

今日17时，伴随着一声嘹亮的汽笛声，北京西—洛阳K269次列车缓缓驶入洛阳站，列车末尾与众不同的四节彩虹色车厢吸引了在场人的目光。

“来了，来了！”

今日17时，伴随着一声嘹亮的汽笛声，北京西—洛阳K269次列车缓缓驶入洛阳站，列车末尾与众不同的四节彩虹色车厢吸引了在场人的目光。不单车厢的模样特别，车厢内的乘客更特别，他们是一群来自北京协和医院的眼科专家。这四节车厢正是免费为群众治疗眼科疾病的流动眼科火车医院——“健康快车”。

“健康快车”是1997年香港回归之际，由香港同胞捐赠给祖国的礼物，是经特别设计建造的专门从事慈善医疗活动的流动的眼科列车医院，长年为贫困农村的患者开展白内障复明手术。20多年来，“健康快车”行程已超20万里，历年服务地点覆盖28个省市自治区，共计190站，为白内障患者实施复明手术21万例。

“健康快车”此前曾于2010年、2012年两次来到洛阳，由洛阳市第三人民医院作为基地医院成功承办，共为我市及周边地区2600多名白内障患者免费实施复明手术，上至七八十岁的老人，下至几岁的儿童，“健康快车”为数个贫困家庭带来崭新的生活希望。

本次“健康快车”预计在洛阳市停靠2至3个月，计划为我市及周边地区的1000名白内障患者免费实施复明手术，带领他们重见光明，重获新生。

有意参加白内障复明手术的市民需持本人身份证到洛阳第三人民医院健康管理中心大厅领取体检表，经过手术筛查可获得手术名额，目前报名工作持续进行中。(见习记者 曲若凡 文/图)