暖心！母亲节快闪活动 一次猝不及防的感动【视频】

“这个人就是娘，这个人就是妈，这个人给了我生命，给我一个家……”今天下午6点半，以母亲节为主题的快闪活动在泉舜购物中心一楼东厅举行，吸引了很多市民驻足观看。

“这个人就是娘，这个人就是妈，这个人给了我生命，给我一个家……”今天下午6点半，以母亲节为主题的快闪活动在泉舜购物中心一楼东厅举行，吸引了很多市民驻足观看。

此次快闪活动由市农业农村局牵头举办。活动一开始，10名小朋友分别牵着妈妈的手，拿着康乃馨入场，一句动情的告白“妈妈，我爱你”之后，两名主唱人员一边演唱着歌曲《母亲》，一边从不同方向入场，营造了浓浓的爱的氛围。

“陪母亲来逛街，刚好看到快闪，太应景了，好暖心！”市民朱女士说道。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)