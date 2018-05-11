暖心！母亲节快闪活动 一次猝不及防的感动【视频】

“这个人就是娘，这个人就是妈，这个人给了我生命，给我一个家……”今天下午6点半，以母亲节为主题的快闪活动在泉舜购物中心一楼东厅举行，吸引了很多市民驻足观看。
“这个人就是娘，这个人就是妈，这个人给了我生命，给我一个家……”今天下午6点半，以母亲节为主题的快闪活动在泉舜购物中心一楼东厅举行，吸引了很多市民驻足观看。
“这个人就是娘，这个人就是妈，这个人给了我生命，给我一个家……”今天下午6点半，以母亲节为主题的快闪活动在泉舜购物中心一楼东厅举行，吸引了很多市民驻足观看。
此次快闪活动由市农业农村局牵头举办。活动一开始，10名小朋友分别牵着妈妈的手，拿着康乃馨入场，一句动情的告白“妈妈，我爱你”之后，两名主唱人员一边演唱着歌曲《母亲》，一边从不同方向入场，营造了浓浓的爱的氛围。
“陪母亲来逛街，刚好看到快闪，太应景了，好暖心！”市民朱女士说道。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605