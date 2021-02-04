洛阳玄武门大街明日围挡施工　5条公交线路调整

9日，记者从市公交集团获悉，因玄武门大街的平等街口(不含)至新街段，新街(南新安街)的九龙台花坛南北各500米将从5月10日22时至12月31日围挡施工。

9日，记者从市公交集团获悉，因玄武门大街的平等街口(不含)至新街段，新街(南新安街)的九龙台花坛南北各500米将从5月10日22时至12月31日围挡施工。围挡施工期间，途经的10路、18路等5条公交线路将调整。

10路：从上阳路丽春东路口南发车，沿原线至玄武门大街环城西路口后，改走环城西路、中州东路、新街、南新安街恢复运营。

18路(内环)：从春都路东口发车，沿原线至玄武门大街平等街口后，改走北大街、中州东路恢复运营。

19路：从蓬莱路武汉南路口东发车，沿原线至玄武门大街平等街口后，改走北大街、中州东路、新街恢复原线运营。

34路：从洛宜路周山大道口西发车，沿原线至唐宫东路环城西路口后，改走环城西路、中州东路、新街、南新安街恢复运营。

76路：从洛阳龙门站发车，沿原线至定鼎南路中州中路口后，改走中州中路、中州东路、新街、民族路恢复运营。

上述线路调整后，新途经道路的公交站点都正常停靠。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）