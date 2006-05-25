点赞！老人突发心脏病 城管队员开执法车紧急送医【视频】

老人突发心脏疾病，急需去医院却打不到车，关键时刻，城管队员开执法车拉老人送医。9日，洛报融媒记者联系涧西区城市管理局采访此事。

老人突发心脏疾病，急需去医院却打不到车，关键时刻，城管队员开执法车拉老人送医。9日，洛报融媒记者联系涧西区城市管理局采访此事。

7日14时许，涧西区城市管理局综合执法大队副大队长张毅与同事王子宁、武俊安在康滇路上治理机动车违停时，遇到两位老人求助。“其中一位80多岁的老太太脸色煞白，感觉路都走不稳了，需要旁边的老太太扶着。”张毅说，这位老太太说自己心脏不舒服，急着去医院却打不到车。担心叫救护车来不及，张毅等3人立即把两位老人扶上执法车，送到最近的河科大三附院(原东方医院)，路上只用了四五分钟。

执法车直接开到了医院急诊大厅门口，队员武俊安率先冲下车，跑到急诊大厅去喊医生，张毅和王子宁紧跟其后，把发病的老太太扶下车。“阿姨您别紧张，已经到医院了，没事了。”见老太太及时得到救治，张毅等人安慰道。由于当天送医及时，发病的老太太很快转危为安，与她同行的另一位老太太想留下张毅他们的联系方式，结果被婉拒。

“帮助有需要的市民是我们城管人应尽的义务，更何况这是在拯救一位老人的生命。”事后，面对众多媒体记者的采访，张毅这样说。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 王忠华 文/图/视频)