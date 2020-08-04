洛阳市全民健身月“体彩杯”健步走活动举行

9日，2021年洛阳市全民健身月“体彩杯”健步走活动在洛阳文博体育公园至洛浦公园沿线举行，吸引近千名健身爱好者参加。 9日，2021年洛阳市全民健身月“体彩杯”健步走活动在洛阳文博体育公园至洛浦公园沿线举行，吸引近千名健身爱好者参加。 此次活动由洛阳市体育局、洛阳市体育总会主办，洛阳市体育中心、洛阳市社会体育事务中心、洛阳市登山户外运动协会承办，来自全市26支健走队的近千名健身爱好者参加此次活动。 活动现场，每支健走队按照50人以内的规模，统一着装，分批从洛阳文博体育公园出发，途径洛浦公园南岸，走完全程6.5公里。 市登山户外运动协会副会长黄胜文说，目前洛阳常年坚持健步走的健身爱好者约有5万人，为了在开展健身锻炼的同时，最大限度减少对他人的影响。去年至今，广大健走队均签订了《健步走不扰民公约》，改变以往锻炼形式，大幅压缩每支健走队的规模，并按照两行纵队的形式出行。一方面不影响公共场所的通行，同时，在人数规模减小后，也有效降低了音响对外界的影响，受到了群众的欢迎。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 刘志刚 文/图）