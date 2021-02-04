谁认识？洛浦公园出现一种新奇蜗牛

日前，市民靳女士在洛阳网百姓呼声栏目反映，今年以来，洛浦公园瀛洲桥段附近出现了一种从未出现过的蜗牛，它们个头较大，数量不少，疑似外来入侵物种。这究竟是怎么回事？

日前，市民靳女士在洛阳网百姓呼声栏目反映，今年以来，洛浦公园瀛洲桥段附近出现了一种从未出现过的蜗牛，它们个头较大，数量不少，疑似外来入侵物种。这究竟是怎么回事？

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靳女士今年30岁，家住涧西区芳泽路附近。这些年靳女士经常在雨后带娃去洛浦公园观察蚯蚓、蜗牛等小动物，偶尔还会采集一些带回家中饲养。

上个月的一场雨后，靳女士有了一个新发现——洛浦公园的乐道一带，出现了一种从未见过的蜗牛。

“它们个头不小，比往年见到的蜗牛大多了。主要分布在洛浦公园瀛洲桥至芳泽路段的乐道一带，数量挺多，其他区域暂时还没发现。”靳女士说，她在网上查了查，觉得这种蜗牛跟“灰巴蜗牛”很相似。一些网友说，“灰巴蜗牛”属于外来入侵物种，会对当地植被造成破坏。

“不知道它们会不会对洛阳的生态环境造成伤害，希望有关部门关注下。我采集了一些回家，有需要可以提供。”靳女士说，她还注意到，乐道两侧的绿植是去年才种上的，随后这种蜗牛就出现了。也许，蜗牛的来历与新种的绿植有关。

所跑单位

洛阳师范学院河南师范大学

跑腿经历

近日，记者在靳女士家看到，这种蜗牛的轮廓比一枚一元硬币略大一些，蜗牛壳呈深褐色，两侧有螺旋纹。

随后，记者将照片发给了洛阳师范学院生命科学学院的周晓军博士。对方看过后表示，蜗牛的种类有上万种，有些品种之间的差别特征十分细微，仅通过照片无法判断。不过，周晓军告诉记者，他的另一位同事看过后推测，这种蜗牛可能是“葡萄蜗牛”。

周晓军介绍，葡萄蜗牛学名叫盖罩大蜗牛，因主要生活在葡萄种植园内，以葡萄茎、叶、芽、果等为食而得名。这种蜗牛主要分布西欧及东欧部分国家，如法国、奥地利、比利时、意大利等。

为进一步确定该蜗牛的品种，8日，记者又将相关照片发给了河南师范大学水产学院原院长聂国兴。今日，聂国兴给记者发来一段语音，他说，自己已经对蜗牛的品种有了一个大致判断，但由于没见到活物标本，不能轻易下定论。为此，他专门把相关照片发给了中科院昆明动物研究所的一位专家进行鉴定。截至发稿时，这名专家还没有做答复。

亲爱的读者，如果您或您的家人朋友认识这种蜗牛，请联系记者，电话号码为18103886377。

靳女士在洛浦公园发现的这种蜗牛究竟是不是外来入侵物种，它们会不会对生态环境造成破坏？本网将继续关注。

跑腿结果

尽管还没有出最终结果，但靳女士依然很感谢记者的报道。（洛报融媒记者 刘嘉仪 文/图）