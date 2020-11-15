票价50元起！洛阳至栾川城际快线10日开通

9日，记者从洛阳交运集团了解到，10日起，该集团洛阳至栾川城际快线正式开通运营，标志着洛阳市定制客运事业又进一步。

9日，记者从洛阳交运集团了解到，10日起，该集团洛阳至栾川城际快线正式开通运营，标志着洛阳市定制客运事业又进一步。

洛阳至栾川城际快线由洛阳交运集团和“豫州行”联合推出，车型为7座商务车。目前，该城际快线的始发车站、途经站点、发车时间、购票方式等均已确定。

途经站点：洛阳汽车站→金谷园路与春晴西路交叉口西南角→解放路与中州路交叉口地铁站→牡丹桥南→开元大道与王城大道辅路交叉口→王城大道与牡丹大道交叉口→关林路与王城大道辅路交叉口→洛阳龙门站→洛栾高速洛龙收费站→栾川县城。

洛阳汽车站发车时间：7:30、8:30、9：30；栾川县城发车时间：14：00、15：30、17：00

购票方法：关注“洛阳交运”微信公众号，点击“交运出行”，选择“城际快线”，按要求填写相关信息、付款即可购票。

温馨提示：车辆在栾川县城不设站点，可线上预约，县城范围内上门接送；票价50元起。

此前，洛阳交运集团已开通洛阳至洛宁、嵩县、汝阳、郑州、新郑机场等地的城际快线。（洛报融媒记者 赵硕 文/图 通讯员 李博）